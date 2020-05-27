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27 мая 2020, 10:09

Витебский областной центр психиатрии и наркологии вернулся к обычному формату работы

В областном центре психиатрии и наркологии. Фото из архива
В областном центре психиатрии и наркологии. Фото из архива
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27 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске продолжается поэтапное возвращение медучреждений к обычному режиму работы. В частности, в обычном формате начал функционировать Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

По его словам, уменьшение количества пациентов с пневмониями, требующих лечения в стационарных условиях, позволяет перепрофилировать больничные койки для дальнейшего оказания специализированной медицинской помощи в штатном режиме. "С 8 мая прекратил функционировать контактный центр, расположенный на базе санатория "Летцы", где осуществлялось наблюдение за контактами первого уровня и долечивание пациентов с пневмониями. С 15 мая возобновил работу по оказанию онкологической помощи хирургический корпус Витебского областного клинического онкологического диспансера. Вернулся к оказанию медицинской помощи профильным пациентам Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии. В ближайшее время несколько отделений Витебской областной клинической больницы, перепрофилированных для лечения больных с пневмониями, также возобновят работу в обычном режиме", - рассказал Михаил Вишневецкий.

Руководитель ведомства обратил внимание, что койки для оказания медицинской помощи пациентам с пневмониями и коронавирусной инфекцией предусмотрены во всех центральных районных больницах. Решения по увеличению их числа либо обратному перепрофилированию оперативно принимаются на местах в зависимости от складывающей эпидемиологической ситуации.

Михаил Вишневецкий также отметил, что в учреждениях здравоохранения для контроля за пациентами и контактами первого уровня централизованно проводятся экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. "В последующем пройти тестирование на предмет перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией смогут те, у кого есть подозрение, что они в легкой форме переболели этой инфекцией", - уточнил руководитель ведомства.

Всего на 27 мая в больницах и поликлиниках Витебска проведено около 6 тыс. экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Лабораторное тестирование методом ПЦР на коронавирус организовано в 8 лабораториях. Всего проведено 55,7 тыс. лабораторных тестирований. За сутки в среднем исследуется около 1,6 тыс. проб. Получение результата по исследованию - в течение суток.

Пациенты, нуждающиеся в реабилитации на стационарном уровне, направлялись в санаторий "Железнодорожник". С 20 мая восстановительное лечение осуществляется на базе отделения реабилитации "Железняки" Витебского областного клинического кардиологического центра. "Большинству пациентов после перенесенных пневмоний программы реабилитации реализуются на амбулаторном и домашнем этапе. Для населения организованы дистанционные занятия по физической реабилитации и онлайн-консультации по комплексу упражнений дыхательной гимнастики", - добавил Михаил Вишневецкий.-0-

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