Витебский облисполком исключил 2 сельхозпредприятия из перечня подлежащих финансовому оздоровлению

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский облисполком исключил два предприятия из перечня неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению по указу №399. Соответствующее решение опубликовано на официальном интернет-сайте Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Одно из них - ОАО "Возрождение" Витебского района - реорганизовано путем присоединения к ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика". Процедура уже завершена, в том числе внесена в Единый государственный регистр юрлиц и ИП запись о прекращении деятельности присоединенной организации.

Вторым исключенным из перечня стало ОАО "Бешенковичи агросервис". В настоящий момент решается вопрос об обращении в экономический суд Витебской области с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве). Внеочередное общее собрание акционеров общества по этому вопросу назначено на 19 июля 2021 года. У ОАО "Бешенковичи агросервис" 271 акционер, в том числе два юридических лица, одно из которых является нерезидентом Республики Беларусь. Доля государства в уставном фонде акционерного общества превышает 59,7%. По данным на 1 января 2021 года списочная численность работников организации составляет 140 человек.

Всего в Витебской области финансовое оздоровление по указу №399 проходит 67 неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций. В перечень включены предприятия из всех районов Витебской области, за исключением Витебского и Дубровенского. В их числе пять райагросервисов, ОАО "Птицефабрика Городок", КСУП "Экспериментальная база "Ветринская" (Полоцкий район), КСУП "Племенной завод Реконструктор" (Толочинский район). Бизнес-планы по финансовому оздоровлению большинства сельхозорганизаций разработаны на 2019-2027 годы, еще семь предприятий должны завершить эту процедуру к концу 2028 года. Мероприятия по оздоровлению УП "Ужица-Агро" (Верхнедвинский район) рассчитаны на период до 2033 года.

Указ №399 от 2 октября 2018 года "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций" предусматривает основные инструменты и механизмы оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций.-0-