Витебский облисполком объявил конкурс инвестпроектов среди бизнесменов

30 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет экономики Витебского облисполкома объявил конкурс инвестиционных проектов предпринимателей для оказания государственной поддержки, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Претендовать на финансовую поддержку могут субъекты малого предпринимательства Витебской области и среднего предпринимательства Оршанского района, реализующие инвестпроекты, бизнес-проекты, связанные со строительством, приобретением капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений или их реконструкцией, закупкой оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг. Обязательное условие - создание новых рабочих мест.

Господдержка оказывается путем предоставления субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а также части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды. Возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, полученными в белорусских рублях, осуществляется в размере не более 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Беларуси, установленной на дату возмещения части процентов; в иностранной валюте - в размере не более 0,5 ставки по кредиту.

Конкурс проводится с 3 февраля по 9 марта 2020 года. Документы для участия в нем принимает комитет экономики. Более подробную информацию об условиях можно найти на сайте Витебского облисполкома.-0-