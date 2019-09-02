Витебский облисполком объявил конкурс инвестпроектов среди предпринимателей

2 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Комитет экономики Витебского облисполкома объявил о проведении конкурса инвестиционных проектов субъектов предпринимательства для оказания государственной поддержки, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Претендовать на финансовую поддержку могут субъекты малого предпринимательства Витебской области и субъекты среднего предпринимательства Оршанского района, реализующие инвестпроекты, бизнес-проекты, связанные со строительством, приобретением капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений или их реконструкцией, закупкой оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг. Обязательное условие - создание рабочих мест.

Господдержка оказывается путем предоставления субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами; субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды. Возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, полученными в белорусских рублях, осуществляется в размере не более 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Беларуси, установленной на дату возмещения части процентов; в иностранной валюте - в размере не более 0,5 ставки по кредиту. Возмещение производится в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка на дату принятия решения о возмещении части процентов.

Прием документов на участие в конкурсе осуществляет комитет экономики Витебского облисполкома по 20 сентября.-0-