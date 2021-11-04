Витебский облисполком скорректировал предложение потенциальным инвесторам о покупке акций ОАО

4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский облисполком скорректировал перечень ОАО, акции которых находятся в собственности Витебской области и предлагаются для продажи в 2021 году на аукционах или по конкурсу. Такая информация размещена на сайте комитета "Витебскоблимущество", передает корреспондент БЕЛТА.

Из перечня исключены ценные бумаги трех акционерных обществ. Такое решение принято в отношении акций ОАО "Строительный трест №9, г. Витебск" и ОАО "Витебскпроектреставрация" в связи с планируемой реорганизацией этих юридических лиц путем присоединения проектной организации к стройтресту. Третьим исключенным из перечня субъектом стало ОАО "Витебскобллен". В отношении предприятия возбуждено производство по делу о банкротстве. Судебное разбирательство назначено на 3 декабря 2021 года.

В перечень включена полностью доля Витебской области в размере 0,09% в уставном фонде ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк". Кроме того, в отношении ряда ОАО скорректирована информация о доле Витебской области в их уставных фондах и размер предлагаемых для продажи акций. Изменения связаны с тем, что ценные бумаги этих акционерных обществ, созданных в процессе приватизации коммунальной собственности Витебской области, участвуют в обмене на чеки "Имущество".

Всего в актуальный перечень на приватизацию коммунальных активов включены акции 30 предприятий. В остальном предложение для потенциальных инвесторов остается неизменным, в том числе по количеству акций и условиям их реализации. В основном речь идет о продаже пакетов ценных бумаг размером от 25% до 50% минус 1 акция уставного фонда ОАО. При этом количество акций, предлагаемых к реализации, может быть увеличено по решению Витебского облисполкома при наличии обоснованных предложений или бизнес-планов у покупателей.

Кроме того, Витебская область готова выйти из акционерного капитала восьми акционерных обществ, продав, помимо Беларусбанка, полностью принадлежащие ей акции в уставных фондах "АТЭК" (35,15%), "Витебскторгстрой" (38,81%), "Жилстрой" (1,4%), "Завод Этон" (17,61%), "Витрембыт" (99,88%), "Керамика" (26,47%), "Витебский приборостроительный завод" (60,89%). В 2021 году была организована продажа акций ОАО "Завод Этон" в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", но аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на приобретение ценных бумаг.-0-