Витебский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Александра Субботина

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На сессии Витебского областного Совета депутатов утверждена в должности председателя облисполкома кандидатура Александра Субботина, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил во время представления новой кандидатуры глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, Александр Субботин работал на различных ответственных должностях, где приобрел опыт руководящей работы, он является высококвалифицированным управленцем, специалистом в области сельского хозяйства. "Взвешенный, корректный, не принимает поспешных кадровых и иных решений, обладает авторитетом и определенной подготовкой, что позволяет ему поддерживать контакты на международном уровне в области сельского хозяйства. Конструктивно подходит к решению всех возникающих вопросов. Его стиль руководства заключается в отсутствии волокиты и формализма. Доступен в общении с людьми", - охарактеризовал нового губернатора глава Администрации Президента.

Он отметил, что даже уйдя с работы в Витебской области, Александр Субботин не отошел от проблем региона, участвовал в разработке ряда программ по развитию села не только Витебской области, но и всей страны, координирует разработку программ социально-экономического развития Витебского и Оршанского регионов. "Уверен, Александр Михайлович без потери времени может быстро войти в курс дела, тем более этого требует сегодня обстановка, времени на раскачку нет. У него есть огромное желание применить свой управленческий потенциал, который будет использован на благо нашей родной Витебщины", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

В ответном слове Александр Субботин пообещал, что постарается не подвести всех, кто поддержал его кандидатуру. "Ту пальму первенства, что Николай Николаевич (Шерстнев, прежний губернатор Витебской области. - Прим. БЕЛТА) передал, постараюсь нести так же высоко и по возможности ее еще больше приподнять", - сказал он.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Субботин 13 декабря был назначен председателем Витебского облисполкома. Прежде он трудился в должности вице-премьера. "Это ваша родина. Да я и сам это чувствую, вы небезразличны к ней. Как и все мы к той земле, на которой долгое время работали и там, где мы людьми стали. Там ваше все", - отметил Александр Лукашенко при назначении нового губернатора.

Президент напомнил, что Александр Субботин непосредственно принимал участие в разработке новых подходов к развитию Витебской области, особенно по ведению сельского хозяйства на территории региона, созданию интеграционных структур на базе хозяйств.

"Мы с вами как с вице-премьером договаривались о том, что серьезно посмотрим, как идут дела в Витебской области. Мы больше не можем спокойно смотреть, как решаются некоторые вопросы. А решаются они не по всем направлениям так, как мы мыслили, - подчеркнул глава государства. - Мы договаривались, что за эту зиму посмотрим некоторые производственные объединения - эти интеграционные структуры - и сделаем соответствующие выводы".

Александр Лукашенко также обратил внимание нового губернатора на решение ранее вверенных ему вопросов, например на развитие Оршанского мясокомбината. Александр Субботин курировал это производство еще будучи заместителем премьер-министра. Президент также упомянул Миорский металлопрокатный завод, заметив, что собирается посетить это предприятие и ознакомиться с его работой.-0-