Витебский скейт-парк проверят на соответствие строительно-техническим требованиям

8 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский скейт-парк, где недавно травмировался подросток, проверят на правильность выполнения строительных работ, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
"Назначена строительно-техническая экспертиза скейт-парка для установления соответствия требованиям, предъявляемым к указанным объектам", - отметила Оксана Лазько.
Следователи направили требование в Центр культуры "Витебск", которому принадлежит объект, о временном закрытии скейт-парка, а также аналогичных аттракционов до конца проверки.
Как сообщалось, днем 1 июля подросток упал во время катания на велосипеде в скейт-парке вблизи Летнего амфитеатра в Витебске. В результате он получил телесные повреждения, его доставили в медучреждение. 7 июля юноша умер в больнице. Установлено, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.-0-
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