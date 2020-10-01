Витебский завод тракторных запчастей осваивает выпуск тормозных дисков

1 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский завод тракторных запасных частей осваивает выпуск новой продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

За восемь месяцев объем выпускаемой продукции на заводе составил более Br30 млн. От 50% до 70% товаров отгружается на Минский тракторный завод, а от 30% до 50% запчастей идут в свободную реализацию. На экспорт сейчас поставлено продукции порядка $2,8 млн (на конец года планируется достичь цифры в $3,5 млн). Производимые запчасти продаются в 24 страны мира, около 70% экспорта приходится на Россию.

"Мы приобрели вертикальный обрабатывающий центр, который нам позволит создать совершенно новую технологию изготовления тормозных дисков. Они будут конкурентоспособны, их можно сравнить с европейскими аналогами. Сейчас осваиваем практически всю линейку тормозных дисков", - отметили на предприятии.

На витебском заводе добавили, что они работают прибыльно - рентабельность на сегодняшний день составляет почти 8%. Все деньги по итогам года будут направлены на инвестиции в основной капитал, а также на приобретение оборудования и машин.

ОАО "Витебский завод тракторных запасный частей" - ведущий производитель запчастей к тракторам производства МТЗ и сельскохозяйственной технике. Завод занимается гарантийным обслуживанием тракторной техники в 14 районах Витебской области. На предприятии трудятся более 440 человек.-0-