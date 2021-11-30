Витебский завод "ВИСТАН" освоил производство резьбошлифовальных станков

30 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское ОАО "ВИСТАН" освоило производство резьбошлифовальных станков, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Андрей Белецкий.

"Для нас это совершенно новое и перспективное направление. В ходе освоения выпуска пришлось обучать технологов, конструкторов и особенно рабочих, занятых на сборочных операциях", - пояснил Андрей Белецкий. Оборудование предназначено для шлифования наружных винтовых поверхностей, подготовки деталей к дальнейшему использованию. Оно обеспечивает очень высокий уровень точности обработки, поэтому востребовано на рынке.

Главный инженер Андрей Белецкий и директор завода Василий Калиненко

Первый резьбошлифовальный полуавтомат с ЧПУ ВЗ-681Ф4-01ИМ изготовил "ВИСТАН" по заказу ОАО "Могилевлифтмаш", сейчас оборудование готовится к отгрузке. Кроме того, прорабатывается возможность получения заказа на еще один такой станок. Его производство предприятие предполагает запустить в начале 2022 года.

"ВИСТАН" намерен стать ведущим производителем этого оборудования, отметил Андрей Белецкий. Оно полностью соответствует мировым стандартам, все функции выполняет электроника. При этом станок прост в эксплуатации. Для оператора разработана очень удобная программа, так что обслуживание не требует высокого уровня квалификации.

Слесарь-сборщик Леонид Парахнович

Устойчивый спрос на подобное оборудование есть на белорусском и российском рынках. Станки производства ОАО "ВИСТАН" не уступают по характеристикам аналогам из дальнего зарубежья, поэтому прорабатываются варианты продвижения продукции и в страны дальней дуги, отметил Андрей Белецкий.

В 2021 году предприятие освоило еще одно новое для себя направление - оборудование для обработки конических колес. Первые два таких станка произведены по заказу ОАО "Гомельский завод литья и нормалей". Помимо серийного производства нового такого оборудования, "ВИСТАН" освоил и их реновацию. Например, сейчас на модернизации два станка Минского тракторного завода.

Слесарь-сборщик Игорь Спиридонов

ОАО "ВИСТАН" является одним из старейших станкостроительных предприятий Республики Беларусь, история которого начинается в 1914 году. Его производственная программа ориентирована на технологическое обеспечение автотракторной, электротехнической, аэрокосмической промышленности, сельхозмашиностроения и других ведущих отраслей машиностроительного комплекса. Кроме того, предприятие освоило реновацию всех видов зубообрабатывающего оборудования. Это направление занимает около 40% в общем объеме производства продукции в 2021 году, а более 60% приходится на новое оборудование.-0-

Заместитль главного конструктора Александр Частный и директор завода Василий Калиненко

Фото Александра Хитрова