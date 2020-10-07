"Витебскоблимущество" провело 100-й результативный аукцион в этом году

7 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Витебскоблимущество" провел сегодня 100-й результативный аукцион в 2020 году, на котором проданы две бывших столовых в сельских районах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Трехэтажное здание в райцентре Городок общей площадью почти 2,6 тыс. кв.м выставлялось на торги в 5-й раз и заинтересовало двух претендентов. Победитель определился на 58-м шаге, когда цена продажи поднялась до Br26,4 тыс., что в 977 раз выше начальной стоимости лота.

Новым собственником недвижимости стала частная компания из Витебска, которая специализируется на инженерном сопровождении строительной деятельности. По словам ее представителя, объект планируется реконструировать и создать на его базе торговый центр. Это относительно новое направление деятельности организации. Компания имеет два торговых объекта в Витебске, а сегодня решила выйти в сельские районы области, пояснил ее представитель. Вырученные от продажи деньги поступят в бюджет Городокского района.

Вторая бывшая столовая расположена в агрогородке Лисуны Оршанского района и приобретена единственным претендентом почти за Br5,5 тыс. В состав лота включены одноэтажное строение площадью 408,2 кв.м и право 40-летней аренды земельного участка площадью 0,067 га. По условиям торгов, новый собственник может использовать недвижимость под жилье, создание административного, торгового или объекта сферы обслуживания.

Кроме того, на юбилейном аукционе частной организации из Орши продано за Br28 здание бывшей котельной в деревне Браздетчино Оршанского района.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" реализовано 105 объектов на сумму более Br3,3 млн, что превышает данные за январь-октябрь 2019 года на треть по размеру вырученных средств и почти на 44% по количеству проданных зданий и сооружений. Наибольшим спросом пользуются объекты, выставляемые на торги за базовую величину (Br27), на которые приходится около половины от реализованных строений, а также выставляемые со снижением цены продажи на 80% (25,7% от реализованных строений).-0-