"Витебскоблимущество" проверит качество предпродажной подготовки длительно пустующей недвижимости

23 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Витебскоблимущество" планирует в 2022 году проверить в районах Витебской области качество и динамику предпродажной подготовки длительно неиспользуемой коммунальной недвижимости, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета Виктор Зайцев.

Работа с таким имуществом является одним из резервов повышения эффективности использования госактивов, отметил руководитель. Несмотря на то что по итогам 2021 года в Витебской области вовлечено в оборот наибольшее среди областей количество объектов недвижимости коммунальной собственности (262), удельный вес неиспользуемых площадей вырос почти на 43% и составляет около 809 тыс. кв.м. В ходе анализа специалисты комитета обратили внимание на то, что в отдельных регионах есть неиспользуемые строения, по которым от полугода и более местные власти не принимают решений о реализации на аукционе либо о понижении начальной цены продажи, если объявленные торги оказались нерезультативными.

Например, в Витебске таковых набралось более 10 объектов. В частности, здание бывшей детской музыкальной школы последний раз выставлялось на аукцион в июле 2021 года, повторные торги не назначаются, а имущество продолжает пустовать. "В Беларуси созданы законодательные условия и доступны все необходимые инструменты для работы с неиспользуемым имуществом, в том числе продажа на аукционах со снижением цены на 50%, 80% или за одну базовую величину. Если есть другие варианты вовлечения в оборот таких объектов, то их надо предлагать и реализовывать, но нельзя допускать бездействия в важном для экономики вопросе", - отметил Виктор Зайцев. Поэтому по итогам аналитической работы информация будет обобщена и направлена местным органам власти с предложениями по повышению эффективности и оперативности работы с длительно неиспользуемым имуществом вплоть до понуждения к принятию необходимых решений и привлечения к административной ответственности должностных лиц.

В 2022 году в Витебской области предстоит вовлечь в хозяйственный оборот 354 объекта недвижимости, или на 8% больше, чем планировалось в 2021 году. Основным способом сокращения простаивающей недвижимости остается продажа на аукционе, с помощью которого предстоит найти новых собственников для 338 сооружений, из которых 120 объектов будут выставляться впервые. С начала года уже удалось реализовать 18 зданий на общую сумму около Br1,5 млн, что составляет более 50% средств, вырученных на аукционах в 2021 году. Еще 16 объектов недвижимости запланировано передать безвозмездно или использовать в собственных целях балансодержателями. Кроме того, более 100 сооружений предназначено к сносу.-0-