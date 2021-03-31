"Витебскоблимущество" с 1 апреля дополнительно предлагает акции пяти ОАО для обмена на чеки "Имущество"

31 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Витебскоблимущество" с 1 апреля дополнительно организует для граждан обмен на чеки "Имущество" акций пяти ОАО, созданных в процессе приватизации коммунальной собственности Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

В дополнительный перечень вошли открытые акционерные общества "Западно-Двинский межрайагротехсервис" (доля Витебской области в уставном фонде общества составляет 99,86%), "Тираспольский агротехсервис" (99,32%), "Витебскпроектреставрация" (98,13%), "Строительный трест №9, г. Витебск" (99,86%), "Механизированная колонна №43, г. Витебск" (91,03%). Кроме того, граждане могут обменять чеки на ранее предложенные акции семи ОАО с долей Витебской области ("Витебский мотороремонтный завод", "Тираспольская ПМК", "ВитебскСортСемОвощ", "Витебское межрайонное ремонтное предприятие", "Витебскоблагропромтранс", "Витебский хозторг", "Автотранспортное предприятие №4, г. Витебск"), а также расположенных в регионе трех акционерных обществ с долей собственности Республики Беларусь ("Доломит", "Инвет" (Верхнедвинский район), "СРСУ №3, г. Новополоцк").

Всего в обмене чеков "Имущество" участвуют акции 168 предприятий страны. С перечнем акционерных обществ можно ознакомиться в любом отделении ОАО "АСБ Беларусбанк", в том числе сделать это удаленно (списки размещены на сайте банка). Обмен ИПЧ "Имущество" на акции предприятий из этого списка можно произвести в филиалах ОАО "АСБ Беларусбанк".

В соответствии с постановлением Совета Министров №677 от 26 ноября 2020 года срок обращения ИПЧ "Имущество" продлен по 31 декабря 2022 года.

По данным комитета "Витебскоблимущество", на территории Витебской области выдано для обмена около 60 млн чеков "Имущество", из которых более 40% еще не использованы.-0-