"Витебскоблимущество" впервые организует продажу через биржу акций, принадлежащих региону

30 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного имущества Витебского облисполкома впервые организует продажу принадлежащих региону акций в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в "Витебскоблимуществе".

На торги, назначенные 29 января 2020 года, выставлена полностью доля государства (1,4%) в уставном фонде ОАО "Жилстрой", или почти 1,9 тыс. ценных бумаг акционерного общества. Стартовая цена пакета акций, установленная по рыночной стоимости на 1 июля 2019 года, превышает Br114,6 тыс. Для проведения связанной с покупкой акций сделки лицо, желающее их приобрести, должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг, список которых размещен на официальном сайте биржи.

Ценные бумаги ОАО "Жилстрой" включены в перечень принадлежащих Витебской области акции ОАО для продажи потенциальным инвесторам на аукционах либо по конкурсу в 2019 году. Реализация активов с использованием возможностей торговой площадки биржи дает возможность привлечь широкий круг потенциальных покупателей как внутри страны, так и за ее пределами, отметили специалисты "Витебскоблимущества". В перспективе комитет предполагает продолжить сотрудничество с БВФБ по продаже принадлежащих государству акций предприятий.

ОАО "Жилстрой" является одной из ведущих строительных организаций Витебской области, которая ведет отсчет истории с 1977 года. В 1994 году предприятие преобразовано в ОАО. "Жилстрой", в состав которого входят шесть структурных подразделений, специализируется на выполнении строительно-монтажных работ объектов жилого, промышленного, гражданского назначения и социальной сферы. В их числе бизнес-центр "Марко-Сити", общежитие на 500 мест Витебского государственного медицинского университета, реконструкция и модернизация Витебского мехового комбината. Согласно информационному меморандуму, размещенному на сайте комитета "Витебскоблимущество", по итогам 2018 года предприятие нарастило выручку от реализации работ и услуг почти на 30% до Br46,6 млн, а чистая прибыль увеличилась на 46% и составила Br338 тыс.-0-