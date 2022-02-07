"Витебскоблимущество" впервые выставит на торги коммунальные акции со снижением стоимости

7 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. "Витебскоблимущество" организует торги по продаже принадлежащих Витебской области акций ОАО впервые с понижением их рыночной стоимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Аукцион назначен на 10 марта в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". На торги выставлен принадлежащий Витебской области пакет акций ОАО "Керамика" в размере 26,47%, или 34 995 штук. Начальная цена лота установлена по его рыночной стоимости на 1 июля 2021 года, пониженной на 20%, и составляет около Br3,4 млн (одна акция - Br96). Для осуществления сделки, связанной с покупкой акций, лицо, желающее их приобрести, должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим допуск к торгам. Список участников размещен на официальном сайте биржи. Победитель торгов обязуется возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе почти Br13,3 тыс. на проведение независимой оценки акций.

ОАО "Керамика" - одно из старейших предприятий Беларуси, история которого начинается с частных заводов середины XIX века. Предприятие специализируется на производстве кирпича, черепицы и других строительных изделий из обожженной глины. Производственные мощности рассчитаны на выпуск почти 30 млн штук условного кирпича в год. В 1995 году производственное объединение "Керамика" преобразовано в одноименное открытое акционерное общество. Помимо Витебской области ее акциями владеет одно юридическое лицо и 878 физлиц.

На 10 марта также назначены торги по продаже принадлежащих Витебской области акций ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк". Начальная цена установлена по рыночной стоимости на 1 июля 2021 года, сниженной на 20%. Потенциальным покупателям предлагается приобрести пакет в размере около 0,09% уставного фонда (свыше 33,6 млн акций). Начальная цена лота составляет около Br7,4 млн (Br0,22 за 1 акцию).

Акции ОАО "Керамика" и Беларусбанка включены в перечень акционерных обществ с долей Витебской области, ценные бумаги которых определены для продажи потенциальным инвесторам на аукционах либо по конкурсу в 2022 году. Всего в перечень на приватизацию коммунальных активов включены акции 30 предприятий.

По данным на 1 января 2022 года, Витебская область владеет активами в уставных фондах 55 ОАО. В 2021 году в бюджет поступило почти Br9,5 млн дивидендов на акции, что на 7,8% больше, чем в 2020-м.-0-