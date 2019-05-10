Витебское ГПЛХО реализует 21 проект по модернизации деревообрабатывающих производств

10 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО) в этом году реализует 21 проект по модернизации деревообрабатывающих производств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в объединении.

В числе наиболее крупных в ГПЛХО назвали инвестпроект по выпуску пеллет в Поставском лесхозе, приобретение и установку линий по переработке древесины в Богушевском, Оршанском, Полоцком, Ушачском и Шумилинском лесхозах, сушильных камер в Бегомльском, Лепельском и Поставском лесхозах, оборудования по производству окоренной продукции в Богушевском, Городокском и Суражском лесхозах. Позиционное оборудование установят в Бешенковичском, Верхнедвинском, Глубокском, Дретунском, Лиозненском и Россонском лесхозах.

"Модернизация позволит обеспечить деревообрабатывающие цеха с объемом производства пилопродукции от 1 тыс. куб.м в месяц и более сушильными комплексами, а цеха с производством от 2 тыс. куб.м - участками по переработке опилок и отходов лесопиления в топливные гранулы (пеллеты). В результате увеличится объем производства качественных пиломатериалов и заготовок", - отметили в объединении.

В рамках исполнения Программы модернизации деревообрабатывающих производств на 2015-2020 годы в первом квартале нынешнего года уже введены в эксплуатацию линии лесопиления в Россонском и Толочинском лесхозах, оборудование по производству окоренной продукции в Бешенковичском и Ушачском лесхозах. В 2018 году была введена линия по сортировке древесины в Верхнедвинском лесхозе, приобретены и введены в эксплуатацию линии лесопиления в Бегомльском, Глубокском опытном и Лепельском лесхозах. Установлено ленточнопильное оборудование в Полоцком лесхозе.

В настоящее время переработка древесины в лесхозах области производится в 13 цехах и 5 мастерских участках. За январь-март 2019 года в них переработано 108,1 тыс. куб.м деловой древесины (123% к уровню прошлого года), произведено 52,7 тыс. куб.м пиломатериалов (110% к плану и 125% к уровню 2018 года). Выпущено 1,2 тыс. куб.м высушенной пилопродукции. За последние два года объемы деревопереработки увеличились практически вдвое: с 206 тыс. куб.м в 2016 году до 404,7 тыс. куб.м в 2018 году. При этом доля экспортной пилопродукции возросла с 42,5% до 55%.-0-