Витебское "Модерн-Экспо" запустит новую покрасочную линию и создаст около 100 рабочих мест

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резидент СЭЗ "Витебск" ООО "Модерн-Экспо" планирует до конца июля запустить новую покрасочную линию, что даст возможность создать дополнительно около 100 рабочих мест, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Иван Герасимик.

Ввод в эксплуатацию оборудования позволит нарастить производственные мощности компании примерно на 40% и справиться с нарастающим потоком заказов торгового оборудования и средств автоматизированной доставки товаров. "В первой половине 2020 года из-за неопределенности на рынке, вызванной пандемией коронавируса, многие клиенты вынуждены были поставить на паузу реализацию планов по открытию новых торговых объектов или модернизации действующих магазинов, в связи с чем и у нас упали производственные объемы. Но сегодня рынок оживает, предприятие вернулось на круглосуточный режим работы, так что мощности одной покрасочной линии уже не хватает. Если не будет второй волны пандемии, то год должны завершить с прибавкой по выпуску продукции", - рассказал Иван Герасимик.

Фактор пандемии оказал влияние также на структуру спроса. Потребность в минимизации социальных контактов вызвала значительный рост заказов на почтоматы, которые входят в число основных продуктов международной компании "Модерн-Экспо". Витебский завод холдинга освоил выпуск по полному циклу многофункциональных почтовых терминалов два года назад. До недавнего времени он работал в основном под потребности головного предприятия из украинского Луцка, поставляющего терминалы в страны Евросоюза. Сегодня на эту тему более пристально обратили внимание и на рынке ЕАЭС, в том числе крупные логистические операторы, например ООО "Сберлогистика" (компания экосистемы ПАО "Сбербанк России"). "На данном этапе формируем портфель заказов по этой продукции, участвуем в тендерах, поэтому сложно говорит о динамике спроса в цифрах. Например, сейчас разрабатываем оптимальное решение для СООО "Белвест", потребность которого в почтоматах оценивается примерно в 3,5 тыс. единиц", - пояснил Иван Герасимик. Кроме того, на перспективу прорабатывается возможность организации на витебской площадке полного цикла производства холодильных витрин.

ООО "Модерн-Экспо" образовано в 2014 году с участием инвесторов из Нидерландов, Польши, Украины, Беларуси. Компания входит в состав одноименного международного холдинга, который специализируется на разработке комплексных решений для торговли. В 2017 году введен в эксплуатацию завод по производству торгового оборудования, разместившийся на неиспользуемых площадях ОАО "Витязь".-0-