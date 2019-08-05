Витебское ОАО "Завод "Эвистор" ликвидирует производство печатных плат через процедуру банкротства

5 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес решение о признании банкротом УПП "Эвилам" и открытии ликвидационного производства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Учредителем УПП "Эвилам" выступает витебское ОАО "Завод "Эвистор". Унитарное предприятие длительное время не осуществляло деятельность, в марте 2018 года собственник принял решение о ликвидации "Эвилама". Так как ликвидатор не смог рассчитаться по долгам организации, в апреле 2019 года решено обратиться в суд с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого должника в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов. В соответствии со ст.234 закона об экономической несостоятельности (банкротстве) при таких обстоятельствах защитный период не применяется, процедура банкротства проведена в упрощенном порядке, пояснили в пресс-службе.

Экономический суд установил срок завершения ликвидационной процедуры по 31 декабря 2019 года. Всего в реестр требований внесена задолженность перед 13 кредиторами на общую сумму более Br358,3 тыс. При этом за должником числятся четыре изолированных помещения на основной производственной площадке материнской компании, а также неликвидное оборудование.

УПП "Эвилам" создано в 1994 году на базе производства печатных плат завода "Эвистор". Основными видами деятельности являлись серийное изготовление печатных плат для изделий электронной и бытовой техники, а также металлических трафаретов для нанесения паяльной пасты, этикеточной продукции, светофильтров. На момент обращения в суд на предприятии никто не работал.

Завод "Эвистор" создан в 1966 году в составе Государственного научно-производственного объединения "Планар", из которого вышел в 2006 году в связи с изменением профиля деятельности. В 2011 году предприятие преобразовано в ОАО "Завод "Эвистор". Акционерное общество специализируется на производстве комплектующих для сельскохозяйственной и автотракторной техники, изделий для медицинской техники, а также оказании услуг промышленного характера по изготовлению деталей.-0-