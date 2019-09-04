Витебское отделение БелТПП в 2017-2019 годах подписало 25 соглашений о сотрудничестве

4 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское отделение БелТПП в 2017-2019 годах подписало 25 соглашений и меморандумов о сотрудничестве с партнерскими организациями из других стран. Об этом сегодня сообщила генеральный директор предприятия Наталья Воробьева на собрании членов палаты при подведении итогов работы за трехлетний период, передает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря активному развитию прямых контактов с зарубежными коллегами Витебское отделение БелТПП сегодня может эффективно оказывать поддержку своим членам в продвижении их продукции и услуг на рынки 22 стран. Всего в активе предприятия 90 документов о партнерстве, что способствует расширению его возможностей при содействии развитию экспортного потенциала отечественного бизнеса. "Все соглашения рабочие и позволяют в любое время обратиться за помощью к зарубежному партнеру и получить качественную услугу", - подчеркнула Наталья Воробьева.

За отчетный период Витебское отделение БелТПП провело около 110 внешнеэкономических мероприятий. Среди них 27 деловых зарубежных визитов и прием 17 делегаций деловых кругов из других стран, 11 бизнес-форумов, а также 15 международных и республиканских выставок и ярмарок, в том числе в Орше и Полоцке. Интерес иностранных партнеров к региону растет, так что Витебское отделение БелТПП "активно подключается к обслуживанию этого интереса", отметила Наталья Воробьева.

Среди новых направлений деятельности организации можно выделить развитие промышленного туризма. Совместно с предприятием, обратившимся за содействием в этой сфере, изучаются его возможности и пожелания, после чего разрабатывается соответствующее соглашение. Первый проект в области промышленного туризма реализован Витебским отделением БелТПП совместно с РУПТП "Оршанский льнокомбинат".

Членом Витебского отделения БелТПП является 161 предприятие, на их долю приходится 76% годового объема промышленного производства и 85% экспорта Витебской области. Удельный вес предприятий малого и среднего бизнеса превышает 75%, почти 25% предприятий - членов отделения относятся к крупному бизнесу. За последние три года новыми членами отделения БелТПП стали 54 компании, из которых около 98% относятся к категории малого и среднего бизнеса. Наиболее активно вступали в организацию субъекты хозяйствования легкой, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, торговли.-0-