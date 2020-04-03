Витебское предприятие наладит массовый выпуск защитных костюмов для медиков

3 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На ОАО "Труд-Витебск" с завтрашнего дня начнут массовое производство защитных костюмов для медиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Виталий Старикович.

Компания и раньше занималась в том числе медицинской одеждой, но в нынешних условиях специалисты приступят к пошиву комплектов одноразовых защитных костюмов. Материал для них берут в Светлогорске. "В день мы планируем производить около 3 тыс. комплектов костюмов. Централизованно продукцию будем поставлять на "Медтехнику" в Витебске. Они уже сами будут распределять по учреждениям", - отметил Виталий Старикович.

По его словам, предприятие работает в одну смену, но в цеху есть возможность разместить еще до 50 швей. В ближайшее время придут 10 практиканток из колледжа.

Недавно у "Труд-Витебск" заказали почти 11 тыс. комплектов специальной медицинской одежды местные предприятия "Белвест" и "Энергокомплект". Компании решили оказать благотворительную помощь персоналу областной клинической инфекционной больницы, куда поступают костюмы.

"Сейчас также ориентированы на производство различных средств защиты витебские ОАО "Знамя индустриализации" и КУПП "Витебчанка". Мы все вместе включены в эту работу", - добавил директор.

ОАО "Труд-Витебск" был основан в 1991 году. Его сотрудники создают широкий ассортимент швейных изделий. Сегодня на предприятии работают более 70 человек.-0-

Фото Александра Хитрова