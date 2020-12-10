Витебской госавтошколе необходимы структурные преобразования - Минтранс

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственной автошколе в Витебске необходимы структурные и качественные преобразования. Об этом сказала заместитель министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович при посещении Витебского учебно-курсового комбината подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Автошкола является единственным специализированным государственным учреждением по подготовке и переподготовке водителей в Витебске с историей более чем в 70 лет. Однако современный рынок диктует новые условия, поэтому сегодня необходимы структурные и качественные преобразования, которые позволят расширить клиентскую базу и улучшить экономическую ситуацию предприятия", - сказала Наталья Александрович.

Директор учреждения Игорь Бодяко подчеркнул, что учебно-курсовой комбинат делает ставку на качество обучения. "Наши первостепенные задачи - сохранение высококвалифицированных специалистов и обновление автомобильного парка, являющиеся основой качественного обучения", - отметил он.

Обсуждалось финансовое положение учреждения образования, результаты выполнения социально-экономических показателей и текущая деятельность организации. По итогам мероприятия намечены направления для развития, которые учебно-курсовому комбинату необходимо проработать с Минтрансом и облисполкомом.-0-