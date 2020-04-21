Витебскому общепиту разрешили работать до 23.00

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
21 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Время работы объектов общественного питания в Витебске продлили до 23.00, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
Это решение было принято в соответствии с протоколом областного штаба по борьбе с коронавирусом от 20 апреля. Работа кафе и ресторанов, как и раньше, должна осуществляться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, исключив проведение массовых мероприятий.
Общепит областного центра с 30 марта работал до 19.00.-0-