Витебскому центру реабилитации инвалидов и ветеранов на строительство корпуса выделят более Br10 млн

23 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На завершение строительства нового корпуса Витебского областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств в этом году планируют выделить Br10,6 млн, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Строительство объекта началось в 1997 году. Работы шли несколько лет, потом останавливались, проект пересматривался, затем снова возобновлялся процесс, но в итоге из-за нехватки финансирования завершить стройку не получилось. Сейчас корпус входит в перечень объектов, на строительство которых выделяются средства бюджетов. Государственной инвестиционной программой на этот год запланировано выделение из республиканского бюджета Br4,6 млн, инвестпрограммой Витебской области - Br6 млн из областной казны. С открытием нового корпуса в центре на 70 коек станет больше, будут улучшены условия для оздоровления воинов-интернационалистов. Ввести объект в эксплуатацию намерены в конце нынешнего года.

Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств создан в апреле 1994 года на базе профилактория завода "Эвистор". Учреждение рассчитано на 100 коек, трудятся здесь около 50 медицинских работников. Участники войны в Афганистане приезжают для реабилитации как из Беларуси, так и из зарубежья. В среднем в год в центре здоровье поправляют около 2,5 тыс. человек. Медучреждение в первую и вторую волны COVID-19 перепрофилировали для приема людей, перенесших COVID-19, на долечивание.-0-