"Витязь" передал бытовую и медтехнику витебским медучреждениям

23 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Трудовой коллектив ОАО "Витязь" присоединился к благотворительному марафону помощи медикам. Сегодня на предприятии передали первую партию бытовой и медицинской техники городским медучреждениям, сообщил журналистам генеральный директор акционерного общества Геннадий Азаров, передает корреспондент БЕЛТА.

На участке сборки бытовой и медицинской техники

Генеральный директор ОАО "Витязь" Геннадий Азаров

Заместитель начальника главного управления по здравоохранению Николай Каспирович

На участке сборки бытовой и медицинской техники

Благотворительная акция стартовала на предприятии на этой неделе. За несколько дней была собрана сумма, необходимая для приобретения 15 СВЧ-печей. Также от предприятия будут переданы медучреждениям 5 суховоздушных термостатов, предназначенных для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-биологических, вирусологических и биохимических исследований. Бытовая техника поступит в больницы города, а термостаты распределены между лабораториями с наибольшей нагрузкой, где ведется диагностика коронавирусной инфекции. Три термостата передадут в лабораторию инфекционной больницы и по одному - в лаборатории областного центра гигиены и центра дерматологии и косметологии, которые сейчас работают практически в круглосуточном режиме.

Директор инженерно-производственного комплекса Александр Сеньковский

Регулировщик аппаратуры Виталий Соловьев

"Акция получила большую поддержку в коллективе, поэтому будет продолжаться. По мере сбора средств мы и дальше по согласованию с облздравом будем закупать и передавать необходимую медикам технику. Также мы призываем присоединиться к нашей инициативе, продукция для этих целей будет продаваться по себестоимости", - подчеркнул Геннадий Азаров.

Самые искренние слова благодарности всем неравнодушным работникам "Витязя" и руководству предприятия от имени медиков высказал заместитель начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Николай Каспирович. "Огромное спасибо всем, кто пытается облегчить труд медицинских работников, помогает создать условия для их комфортной работы. Ваша поддержка и забота ценны, как никогда, - подчеркнул он. - Добрых слов много не бывает, поэтому хотелось бы поблагодарить всех людей, которые сегодня оказывают любую спонсорскую помощь, перечисляют деньги на благотворительные счета больниц. Мы очень признательны за участие и теплоту ваших сердец".

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010-м предприятие акционировано с 100%-ной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" - многопрофильное предприятие, развивает 26 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также широкий спектр производственных услуг. По итогам 2019 года предприятие сработало с чистой прибылью, темп роста объема производства по индексу физического объема составил около 150%. Обеспечен рост уровня средней зарплаты примерно на 20%. На предприятии трудятся около 1 тыс. человек.-0-

Фото Александра Хитрова