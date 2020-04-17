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17 апреля 2020, 14:32

"Витязь" реализует пилотный проект по цифровому преобразованию производства

Фото из архива
Фото из архива

17 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" реализует пилотный проект по цифровой трансформации производства. Предприятие планирует освоить выпуск нового изделия - электрического отопительного котла. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил помощник генерального директора по внедрению новой техники и технологии Владислав Павленко.

Работы ведутся как часть проекта Министерства промышленности "Интеллектуальная система конструкторско-технологического проектирования и подготовки производства изделий с использованием цифровых технологий". Его координатором выступает ОАО "ЦНИИТУ". На "Витязе" для цифрового преобразования выбран участок производства медицинской техники. На нем планируют внедрить интеллектуальную систему, которая позволит осуществлять конструкторско-технологическую подготовку изделия на основе его цифрового двойника, даст возможность решать комплекс производственных задач в электронном виде, проводить виртуальные испытания продукта.

Первым изделием, выпущенным с применением цифровой среды, станет отопительный электрический котел. "Это новый для "Витязя" продукт, планируем запустить его в оцифрованное производство по полному циклу - от разработки конструкторской документации до вывода на рынок. После этого будем оценивать экономический эффект цифровой трансформации", - пояснил Владислав Павленко.

На предприятии рассчитывают значительно повысить эффективность проектирования, улучшить качество изделий, сократить сроки производства продукции. В частности, для создания изделий из пластика необходимо изготовить пресс-форму для термопластавтоматов. На проектирование одной такой формы затрачивается около 40 часов, а интеллектуальная система позволит сделать это за 3-5 часов, отметил Владислав Павленко. Организация производства в цифровой среде позволяет предопределять параметры будущего изделия и принимать необходимые управленческие решения для их оперативной корректировки. Это позволит сократить издержки на проектирование, что положительно скажется на конкурентоспособности конечного продукта.

Сегодня предприятие находится в начале цифровых преобразований, первое оцифрованное изделие рассчитывает получить в 2021 году.

"ЦНИИТУ" предоставил "Витязю" готовые программные продукты. Предприятие фактически заново создает свою IT-инфраструктуру за счет собственных средств, в частности, прокладывает оптоволоконные кабели, устанавливает серверы, обновляет ERP-систему планирования ресурсов организации. Созданная цифровая база в последующем будет использована для оцифровки процессов на других производственных участках компании, позволит полностью отказаться от конструкторской документации на бумажных носителях и организовать электронный документооборот. "Сейчас фактически закладывается цифровая основа "Витязя" на будущее, когда менеджер предприятия сможет видеть всю необходимую информацию на экране планшета, отслеживать производственные процессы в электронном виде", - отметил Владислав Павленко.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано со 100%-ной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" - многопрофильное предприятие, развивает 26 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также широкий спектр производственных услуг. На предприятии трудятся около 1 тыс. человек.-0-

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Витебск Министерство промышленности предприятие проект
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