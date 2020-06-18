"Витязь" сертифицировал систему проектирования и производства электрозарядных станций

18 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" сертифицировало систему проектирования и производства электрозарядных станций на соответствие требованиям международного стандарта СТБ ISO 9001-2015, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Получение международного сертификата соответствия удостоверяет высокий уровень проектирования, производства и обслуживания электрозарядных станций "Витязя" для электромобилей, отметили специалисты. Сегодня в производственном портфеле предприятия более 10 моделей инновационной продукции от "медленных" зарядок мощностью 7,2 кВт до "быстрых" на 60 кВт. В этом году планируется освоить производство станций мощностью 150 кВт.

Первая модель электрозарядной станции "Витязь EC-301" была установлена на парковочной площадке около предприятия в 2017 году, которой бесплатно может воспользоваться любой владелец автомобиля на электротяге. На данный момент автолюбители могут зарядить электромобили от станций "Витязь" во всех областных центрах Беларуси.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано с 100-процентной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" является многопрофильным предприятием, развивает 26 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также широкий спектр производственных услуг. На предприятии трудятся около 1 тыс. человек, при этом численность коллектива выросла примерно на 3% за 2019 год.-0-