Витражные окна, террасы, парковка - здание на Уральской в Минске реконструируют под учреждение образования

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание на ул. Уральской, 11а реконструируют с надстройкой третьего этажа для размещения специализированного учреждения образования и воспитания. Приглашение к участию в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции опубликовано на сайте администрации Партизанского района Минска, сообщает БЕЛТА.

Общественное обсуждение проводится с 2 по 26 апреля в форме информирования и анализа общественного мнения. Разработку проекта заказало РУП "Национальный центр обмена трафиком", дизайн-проект разработал ИП "Осипенко", а инженерной организацией занималось РУП "Белстройцентр".

"Концепция дизайна проекта разрабатывалась на основе сохранившихся вдохновляющих деталей и особой атмосферы существующего здания. Среди них - витражное лестничное окно, выполненное в ярких открытых цветах, художественно состаренная штукатурка фасада, играющие светотени в просторных помещениях с высокими окнами и пышное озеленение прилегающей территории. Каждый этаж выполнен в своей цветовой гамме. Цветовая гамма каждого этажа, а также оформление буфета и зоны отдыха третьего этажа несут в себе образ разноцветных световых пятен, которые получаются при попадании солнечного света через витражные окна. Так как здание меняет внешний облик в ходе реконструкции, было решено оставить кирпич как декоративную отделку стен в холле, лестнице и других помещениях, как напоминание об истории здания. В оформлении холла и других помещений также использованы декоративные элементы, подчеркивающие идею линейности как одну из составляющих концепции", - сказано в описании концепции.

Возможность надстройки третьего этажа подтверждена результатами технического состояния строительных конструкций. Фасад обновят, пристроят две лестничные клетки для обеспечения эвакуации при необходимости. При перепланировке внутренних помещений будут обустроены современные учебные аудитории, кабинеты, конференц-зал, помещения для приема пищи, подсобные, душевая и санузлы. Все это - с учетом требований по созданию безбарьерной среды.

На прилегающей территории будет организован проезд вокруг здания, устроена парковка на 22 машино-места с навесом, велопарковка на 48 мест. Появятся террасы, беседки, рядом запроектирован гараж для уборочной техники и гараж для автомобиля.

Срок начала проектирования объекта - 1-2-й квартал 2021 года, строительства - 3-й квартал 2021 года. Окончание - в соответствии с проектной продолжительностью строительства. Финансируются работы из собственных средств заказчика.

С экспозицией можно ознакомиться с 2 по 16 апреля ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 20.00, по субботам с 9.00 до 13.00. Она размещена в фойе здания администрации Партизанского района на ул. Захарова, 53. Также презентацию проекта можно найти на официальном интернет-сайте администрации района в разделе "Общественные обсуждения".

Организатором общественного обсуждения выступает администрация Партизанского района Минска, (почтовый адрес: 220088, Минск, ул. Захарова, 53; тел./факс 8 (017) 360-60-13; part.arht@minsk.gov.by).

Замечания и предложения участников общественного обсуждения принимаются как обычной почтой, так и электронной. Все они будут направлены для рассмотрения, обобщения и подведения итогов на заседание архитектурно-градостроительного совета при главном архитекторе Минска.-0-