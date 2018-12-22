"Вялiкi гасцiны двор" развернется в историческом центре Минска с 24 декабря

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественская ярмарка "Вялiкi гасцiны двор" развернется в историческом центре Минска возле городской ратуши с 24 декабря по 5 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

На площадке установлено 18 деревянных павильонов, украшенных фигурами из новогодних и рождественских сюжетов. В основе художественного решения - традиции белорусской "Выцiнанкi" и лаконичность "маляваных дываноў". В оформлении использовались живые ели и подсветка, чтобы создать атмосферу уюта.

Музыкальная часть ярмарки напомнит о домашних традициях встречи Нового года. На площади установлена камерная утепленная сцена для выступлений в виде ретротелевизора, где в дневное время любой желающий сможет устроить фотосессию в новогоднем антураже. Появится почтовый ящик, с помощью которого гости смогут отправить открытки родным и близким - об их доставке позаботятся Дед Мороз и Снегурочка.

Фольклорную программу представят коллективы "Спеўны сход" и "Танцавальны сход", колядовщики, жонглеры, ходулисты. Кульминацией каждого дня станут эксклюзивные концерты музыкальных групп и хореографических коллективов. Так, 24 декабря свое творчество представят центр современной хореографии Smart Dance (19.00), Port Mone (стиль авангардный эмбиент, 21.00), Dzivasil (этно-эмбиент, 22.00). На следующий день гостей будут развлекать Smart Dance (18.45), Minsk Improvisers Orchestra (19.00), "Маланка оркестр" (джипси-ска-диско, 21.00), ансамбль валторн Большого театра Беларуси "Золото Рейна" (22.00).

"Вялікі калядны спеўны сход з гуртом "Гаманіна" порадует минчан и туристов 26 декабря с 19.30, а в 21.00 капелла "Колісьнія" предложит танцевальный сет, в 22.00 выступит участник шоу "Песни" на ТНТ Никита Hodas. В вечерней программе 27 декабря - мастер-класс музыкальной качалки FASOL (18.00), выступление "Маланкi оркестра" (19.30), блюзового коллектива GT (21.00), ансамбля валторн "Золото Рейна" (22.00).

Продолжится праздник 28 декабря с участием Minsk Improvisers Orchestra (19.00), "Дударскага клуба" (19.45), Navi band (21.00), Ани Ждановой (22.00), 29 декабря свои песни и каверы исполнит Лера Яскевич (21.30). А 30-31 декабря прозвучат композиции Delay Sound System, Dee Tree, Klaxons Brass (брасс-ансамбль). В начале января гостей также ожидают музыкальные подарки.

Участники ярмарки представят рождественское меню, в том числе приготовят на вертеле поросенка. Можно будет попробовать различные супы, лепешки с мясными и вегетарианскими начинками под различными соусами, колбаски, оригинальные десерты. Ожидаются горячие рождественские блюда как белорусской, так и чешской, молдавской, кавказской и бельгийской кухни.

В барных картах, разработанных минскими барменами специально для ярмарки, будут и гроги, и пунши на виски или чешском биттер-ликере, и авторские зимние коктейли.

Торговые ряды будут работать с 12.00 до 23.00 по выходным и праздничным дням, с 14.00 до 23.00 - в будние дни.

Организаторами проекта выступают Мингорисполком и СП "Перно Рикар Минск".-0-