Въезд в Могилев закрыли для техники общей массой свыше 3,5 т

30 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Въезд в Могилев со всех сторон закрыли для техники общей массой свыше 3,5 т. Такое решение принято местными властями, чтобы сохранить и продлить время эксплуатации городских магистралей, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Во всех направлениях на дорогах установили соответствующие запрещающие дорожные знаки. Они ограничивают движение грузовиков, автопоездов с технической общей массой больше 3,5 т, колесных тракторов и самоходных машин. Исключение сделано только для автомобилей, которым необходимо привезти или отвезти груз на предприятие и в организацию областного центра. Но въезжать и выезжать из Могилева грузовые машины должны будут по кратчайшему маршруту.

Действия знаков не распространяются на транспорт дорожно-эксплуатационных служб, коммунальных, автомобилей с наклонной белой полосой на бортах и на транспортные средства, которые обслуживают торговые и другие организации, расположенные в данной зоне, а также транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим или работающим в данной зоне и не имеющих иных способов подъезда.-0-