Въезд в Могилев закрыли для техники общей массой свыше 3,5 т

30 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Въезд в Могилев со всех сторон закрыли для техники общей массой свыше 3,5 т. Такое решение принято местными властями, чтобы сохранить и продлить время эксплуатации городских магистралей, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
Во всех направлениях на дорогах установили соответствующие запрещающие дорожные знаки. Они ограничивают движение грузовиков, автопоездов с технической общей массой больше 3,5 т, колесных тракторов и самоходных машин. Исключение сделано только для автомобилей, которым необходимо привезти или отвезти груз на предприятие и в организацию областного центра. Но въезжать и выезжать из Могилева грузовые машины должны будут по кратчайшему маршруту.
Действия знаков не распространяются на транспорт дорожно-эксплуатационных служб, коммунальных, автомобилей с наклонной белой полосой на бортах и на транспортные средства, которые обслуживают торговые и другие организации, расположенные в данной зоне, а также транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим или работающим в данной зоне и не имеющих иных способов подъезда.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3528 BYN
|2.352 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.1089 BYN
|2.102 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.2594 BYN
|3.252 BYN
|3.26 BYN