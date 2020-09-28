Вклад малого и среднего бизнеса в бюджет Брестской области в январе-августе увеличился

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Доля платежей малого и среднего бизнеса в бюджет Брестской области в январе-августе выросла, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областной инспекции МНС.

За восемь месяцев от этой группы плательщиков в бюджет поступило Br389,3 млн. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 108,7% в фактических ценах. Доля платежей в консолидированном бюджете области выросла на пять процентных пунктов и составила 37,5%.

В частности, организации малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек включительно) перечислили в бюджет Br211,5 млн, средний бизнес (с численностью работников от 101 до 250 человек включительно) - Br127,8 млн, от индивидуальных предпринимателей поступило Br50 млн.

Сейчас в регионе функционируют 45,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 9,7 тыс. организаций и 35,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.-0-