Вклад семьи, школы и общества в воспитание патриота обсудили на диалоговой площадке в Витебске

15 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Главной темой большой диалоговой площадки в Витебске, в которой участвовали более 350 человек, стало гражданско-патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения, гости форума поделились опытом работы в этом направлении, передает корреспондент БЕЛТА.

В областном центре более 76 тыс. детей обучаются в 166 учреждениях образования. Это почти треть населения Витебска. Подрастающее поколение некоторые взрослые рассматривают не только как будущее страны, но и силу, которой можно манипулировать, навязывая искусственные стереотипы и ложные идеалы. События прошлого года это доказали. Тема диалоговой площадки "Актуальные аспекты воспитания гражданственности и патриотизма в процессе формирования активной жизненной позиции детей и молодежи города Витебска" звучала в разных интерпретациях. Депутаты, представители областной и городской власти, сфер образования, культуры, медицины, силовых ведомств, Вооруженных Сил, духовенства и общественных объединений обсудили злободневные вопросы и обменялись опытом работы с молодежью.

Председатель Витебского горисполкома Николай Орлов отметил, что воспитание патриота своей страны дает уверенность в будущем. "Нашу молодежь пытались дезориентировать, но у внешних сил это не получилось. В каждой семье нашего города оказалось крепкое ядро. Однако отвечать за подрастающее поколение нужно не только учреждениям образования и семье. Хотелось бы, чтобы предприятия и школа также были рядом, действовали сообща. Руководителям предприятий и организаций нужно смотреть на детей как на будущую профессиональную смену. Сегодня мы все должны определиться с вектором движения в вопросе воспитания молодежи. Мы должны быть едины в деле и действовать каждый на своем посту", - подчеркнул глава города.

Участники форума в обсуждении расставляли акценты и высказывали свои идеи, как взрастить в каждом ребенке цельную, критически мыслящую личность. Обратили внимание и на те моменты, где не дорабатывают школа, семья и другие социальные институты. Основными проблемами в воспитательном процессе, как обозначили участники диалоговой площадки, являются искажение семейных ценностей, политическая и компьютерная незрелость детей, пренебрежительное отношение к здоровому образу жизни, досуговая незанятость и низкая мотивация к труду. По этим направлениям следует работать плотнее и искать новые формы вовлечения юных белорусов в социум. "Необходимо усилить превентивно-предупредительную работу сообща с милицией, прокуратурой, чтобы рассказать детям и взрослым, какими могут быть последствия их необдуманных действий. Также важно совершенствовать профилактическую работу с родителями, искать способы наладить с ними сотрудничество в воспитании будущего страны", - высказал свое мнение начальник отдела по образованию горисполкома Игорь Кирютенко.

Опорой в воспитании патриотов является семья. И если в ней не все ладится, то и школа, и трудовой коллектив должны помочь и поддержать ее. Опыт работы витебской школы №7 с семьями, признанными находящимися в социально опасном положении, подтолкнул педагогов создать в 2017 году семейный клуб "Клевер". Встречи в нем проходят в неформальной обстановке. Его участники регулярно проводят групповые занятия с представителями правоохранительных органов, выезжают на совместные экскурсии, турслеты, ходят в театр, участвуют в различных конкурсах и спартакиадах. В этом году клуб "Клевер" планирует побывать на мемориальном комплексе "Прорыв" в Ушачском районе. А в перспективе в СШ №7 создадут и клуб отцов, чтобы главы семейств имели возможность проводить больше времени и интересных мероприятий со своими сыновьями и дочерьми.

В школах города уделяют внимание и духовной составляющей воспитательного процесса. В витебской СШ №10 действует волонтерский отряд, а также дружина православных следопытов, которой руководит священнослужитель. Инициаторами почти всех мероприятий, которые здесь проводятся вне школы, являются сами ученики. Они оказывают социальную помощь пожилым людям, заботятся о животных и окружающей среде. Сами волонтеры затем становятся наставниками для сверстников, желающих влиться в круговорот добра. Также в школе имеется банк добрых дел, куда заносят достижения трудных подростков.

Вместе со школой в воспитании молодежи участвуют общественные объединения Витебска. Они становятся инициаторами проведения различных акций, круглых столов, тренингов, создают на базе школ музеи, посвященные героям войны и почетным жителям областного центра. Представители таких объединений считают, что патриотизма много не бывает, а еще они благодарны руководителям и педагогам каждой школы, где находят отклик.

Также на диалоговой площадке затронули тему материнства и демографии. Главврач областного родильного дома Елена Леонович отметила, что забота государства о будущем поколении начинается еще до рождения любого малыша. "Матери и дети - это особая категория, которая нуждается в особой поддержке, поскольку от них зависит и будущее, и демографический статус страны. В Беларуси немало сделано для социальной и медицинской защищенности матери и ребенка. Система перинатальной помощи является визитной карточкой нашей страны. И в Витебске, и в области созданы все условия для безопасных родов. Врачи помогают стать мамами женщинам с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, а также после трансплантации внутренних органов. Этому способствуют как новые методы диагностики и лечения, так и современное оборудование, которым государство оснащает учреждения здравоохранения", - подчеркнула опытный медик.-0-