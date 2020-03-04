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04 марта 2020, 11:19

Вкус бодрого утра

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С чего начинается день у многих из нас? Вероятно, с чашечки ароматного свежеприготовленного кофе. Один из производителей качественного и вкусного продукта – ОАО "Белкофе". Предприятие с 65-летней историей выпускает большой ассортимент продукции: от кофе и кофейных напитков до специй и приправ.

В цехах ошмянского предприятия обжариваются и купажируются зеленые кофейные зерна высших сортов арабики и робусты, которые поставляются из Индии, Мексики и Бразилии. За годы работы предприятия технологический процесс обжарки и обработки зерен достиг совершенства, позволяя выпускать невероятные по вкусу и аромату кофе и кофейную продукцию.

– Отличительная особенность и главный принцип работы предприятия – выпуск исключительно натуральной продукции, без примесей и ароматизаторов. Сегодня при таком большом выборе напитков потребители в первую очередь ориентируются на качество кофе и его безопасность для здоровья, – отмечает директор ОАО "Белкофе" Владимир Голашевский. – В своем продукте мы уверены на сто процентов.

Ассортимент предлагаемой предприятием продукции очень широк. Это различные купажи натурального кофе "Медиум", "Классик" и "Премиум", весового или расфасованного в пакетики от 100 до 500 граммов. Высокой популярностью пользуется растворимый кофе – сублимированный и гранулированный, 3 в 1 с сахаром и сливками. На выбор предлагается сразу шесть оригинальных вариантов этого напитка: "Тоффи", "Карамель", "Фундук", "Сливочно-ванильный", "Премиум" и "Классик". Под торговой маркой SOL выпускается уже полюбившийся многим белорусам натуральный растворимый гранулированный и натуральный растворимый сублимированный кофе в фасовке по 75 граммов.

По праву гордится предприятие разработкой оригинальных кофейных нерастворимых напитков "Осенний", "Ячменно-любительский" и "Лучистый". Вырабатываются они из экологически чистого сырья по старинной, проверенной годами технологии, приятны на вкус и очень полезны. Основные потребители кофейных напитков – дошкольные учреждения и учреждения системы здравоохранения.

Рецептуры кофейных напитков созданы еще в советское время при сотрудничестве с Институтом продовольствия НАН Беларуси. И все эти годы мы их неукоснительно придерживаемся, – подчеркивает директор предприятия. – Они содержат множество полезных веществ, в том числе аминокислоты, микро- и макроэлементы, фруктозу и глюкозу. При этом в них нет ни грамма кофеина, поэтому напитки рекомендуются даже детям с трехлетнего возраста.

Еще одно направление ОАО "Белкофе" – выпуск приправ, специй и пряностей, без которых не обходится ни одна хозяйка при приготовлении блюд. Линейка приправ под торговой маркой Veles насчитывает более 30 наименований. Это черный и красный молотый перец, паприка, корица, кориандр, тмин, приправы для плова, тушеного картофеля и котлет и многие другие. Предприятие также занимается переработкой и производством пищевых концентратов – киселей (вишня, малина, клубника, апельсин).

Одно из главных преимуществ любой продукции ОАО "Белкофе" – отказ от использования пищевых добавок. Контроль за качеством как поступающего сырья, так и готовой продукции осуществляется в современной лаборатории предприятия, о чем свидетельствуют сертификаты на соответствие техрегламенту Таможенного союза и требованиям международных норм.

ОАО "Белкофе" работает на белорусском рынке с 1954 года и является поставщиком кофе, кофейных напитков и специй для предприятий торговли, предприятий общественного питания и детских учреждений.

Марина МАНУЙЛИК, газета 7 Дней

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