Вкус настоящего открытия!

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
ОАО "Дятловский сыродельный завод" вырабатывает более 70 наименований сычужных полутвердых сыров, чеддеризованные сыры, плавленые колбасные сыры, масло сладкосливочное, мягкие сыры Rikotta и Capresi Elite. В ассортименте предприятия есть традиционные виды продукции и уникальные собственные разработки, среди которых каждый может найти что-то для себя.
"Сырная страна" – именно так называется торговая марка, под которой выходят вкуснейшие сыры ОАО "Дятловский сыродельный завод". Стратегия предприятия – производство натурального и качественного продукта, который будет пользоваться популярностью у потребителя.
Доказано, что современная "Сырная страна" – это совокупность продукции, способной приносить удовольствие и радость людям!