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30 декабря 2019, 15:39

Вкусное, потому что натуральное

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В списке "100 вещей, которые нужно сделать в Беларуси", составленном Национальным агентством по туризму, на 26-й позиции значится – попробовать настоящий сморгонский пломбир. В чем секрет приготовления этого лакомства и что еще производят "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", узнали у директора предприятия Игоря Воронище.

Жителям Сморгонщины, можно сказать, повезло: у них на столе всегда свежие молоко, сметана, масло, творог. И самое вкусное мороженое. Все благодаря грамотной производственной политике руководства "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".

Здесь хорошо усвоили одно простое правило: качество продукции в первую очередь зависит от ингредиентов. У изделий торговой марки "Сморгонский край" в основе только коровье молоко, нет ни искусственных добавок, ни консервантов, ни красителей. Оттого и вкус продукции – просто отменный.

Сегодня предприятие, главный девиз которого "С нами вкуснее и полезнее", предлагает около 45 видов цельномолочной продукции. Сырьевая зона завода включает Сморгонский и Островецкий районы, откуда ежедневно поступает до 310 тонн молока. Все сырье перерабатывается в течение суток.

За высокие достижения в области качества в 2019 году "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" в Сочи на международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по производству и переработке молока был удостоен гран-при за молоко сухое обезжиренное и стал лауреатом конкурса за масло сладкосливочное несоленое массовой долей жира 82,5%.

В больших объемах здесь производится экспортно ориентированная продукция: сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, а также масло сладкосливочное, замороженный и охлажденный творог. География поставок сморгонской молочки действительно впечатляет. К слову, с начала этого года экспорт продукции составил 24,5 млн долларов.

– Сегодня натуральную белорусскую продукцию под маркой "Сморгонский край" можно купить во многих странах мира. В их числе Казахстан, Грузия, Киргизия, Узбекистан, Армения, Турция, Бангладеш, Сингапур, ОАЭ и Китай. Большая часть экспорта, в том числе творога, идет на территорию Российской Федерации, – отмечает директор филиала Игорь Воронище. – Одним из основных направлений увеличения экспортного потенциала предприятия является реализация долгосрочных контрактов. Наращиваем объемы реализации нашей продукции в Россию, Казахстан, Китай, а также расширяем рынки ее сбыта на территории Ближнего и Дальнего Востока.

Сколько продукции выпускает в сутки филиал "Сморгонские молочные продукты":

Молоко – 6 тонн

Кефир – 4 тонны

Творог – 12,5 тонн

Сметана – 4 тонны

Сладкосливочное масло – 10 тонн

Сухие молочные продукты – 20 тонн

Мороженое – 0,9 тонн

В Беларуси, кроме Гродненской области, продукцию с привлекательным мишкой на упаковке можно купить в магазинах Молодечненского района и в одной из торговых сетей столицы. Так, в гипермаркетах Green продается известное сморгонское мороженое. Натуральность продукта подтверждает не только вкус, но и бумажная экоупаковка, в которой предлагается это лакомство.

– Позиционируем мороженое экологически чистым продуктом. В его составе всего шесть ингредиентов: молоко, сухое обезжиренное молоко, сливки, сахар, ваниль и крахмал для загущения. Как видите, все исключительно натуральное, – рассказывает об одном из главных брендов Сморгонского края Игорь Воронище. – За смену производим около 900 килограммов. Так, с начала года изготовили более 52 тонн мороженого. Только за один летний месяц наш фирменный магазин в Сморгони реализует более тонны этого вкуснейшего лакомства, которое любят и дети, и взрослые. Часто слышу, что наш пломбир многим напоминает вкус детства, и не могу с этим не согласиться.

По словам руководителя, чтобы выпускать высококачественную и конкурентоспособную продукцию, необходима постоянная модернизация предприятия. Первой глобальной реконструкции в 2003 году подвергся цельномолочный участок, где была установлена единственная на то время в Беларуси польская линия по производству творога "TEWES – BIS". Спустя 10 лет, чтобы увеличить объемы производства, линия еще раз была модернизирована. Сегодня филиал изготавливает в сутки 12,5 тонны творога.

В свое время был реконструирован сушильный цех с установкой второй сушилки производительностью 1100 килограммов в час. Это позволило предприятию значительно расширить ассортимент продукции и приступить к производству сухого цельного молока и сухой сыворотки. Одно из последних приобретений – вакуум-выпарная установка, участвующая в процессе производства сухих молочных продуктов.

Имея в своем арсенале современное оборудование и высококлассный штат специалистов, предприятие совсем скоро порадует белорусов новой продукцией под торговой маркой "Сморгонский край", которая наверняка придется по душе ценителям натурального вкуса и высокого качества.

"Сморгонские молочные продукты"

филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"

231042, Беларусь, Гродненская область,

г. Сморгонь, ул. Якуба Коласа, 78.

Тел: +375 (15) 923-78-08. Сайт: smorgonmilk.by.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней".

Фото Сергея Шелега

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продовольствие продукты питания Сморгонь
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