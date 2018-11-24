Владимир Дворник считает необходимым провести анализ посевных площадей для максимально эффективного земледелия

24 ноября, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник считает необходимым провести в регионе детальный анализ посевных площадей и перестроить сельскохозяйственное производство с таким расчетом, чтобы получать максимальный экономический эффект. Об этом он заявил сегодня на чествовании победителей жатвы на областном празднике "Дажынкi", который проходит в городском поселке Брагин, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что в Гомельской области сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики. По его словам, один труженик села в прямом смысле кормит 34 жителя региона. Именно поэтому труд аграриев - это залог социальной стабильности и гарант благополучия.

Председатель облисполкома отметил непростые погодные условия, в которых пришлось работать хлеборобам в этом году. "В этой связи хочу, чтобы мы вместе прекратили героически преодолевать трудности, а взяли на вооружение научно подтвержденные многолетние наблюдения и выводы ученых о существенном изменении климата, которое оказывает отрицательное влияние на устойчивость сельского хозяйства, и в первую очередь у нас на Гомельщине", - обратился к работникам отрасли председатель облисполкома.

"Необходимо в каждом районе, в каждом хозяйстве провести глубокий детальный анализ посевных площадей, выращиваемых культур и перестроить все сельскохозяйственное производство с таким расчетом, чтобы получать максимальный объем и экономический эффект", - подчеркнул он.

Владимир Дворник обратил внимание, что, несмотря на чрезвычайный погодный режим этого года, в целом по области в общественном секторе урожай зерновых составил почти 1 млн т. "Это меньше, чем в прошлом году, но значительно больше, чем предсказывали скептики", - сказал глава региона. На такой результат повлияла кукуруза, урожай которой превысил прошлогодний почти в два раза.

Наибольший вклад в областной каравай внесли хозяйства Буда-Кошелевского, Речицкого, Гомельского, Рогачевского, Мозырского районов.

Брагин сегодня стал столицей регионального праздника "Дажынкi" - здесь чествуют лучших тружеников села Гомельской области. Основная концепция мероприятия подчинена девизу "Мая радзіма - мой гонар". Городской поселок превратился в большую праздничную площадку. В путешествие по "Брагинщине самобытной" приглашают тематические подворья на площади Ленина. По улице Советской развернулась выставка сельскохозяйственной техники. Огромные караваи и буханки хлеба, а также увесистые дары осени можно увидеть на выставке-дегустации предприятий области. Многообразием ассортимента радуют торговые ряды.-0-

Фото Сергея Холодилина

Спортивно-оздоровительный центр открыли в Брагине Спортивно-оздоровительный центр разместился в двухэтажном здании, в котором ранее находилась структура ДОСААФ. Реконструкция с пристройкой зала прошла в рекордные сроки.

Четыре молочно-товарных комплекса введут в Гомельской области до конца года Губернатор Гомельской области Владимир Дворник считает, что внедрение передовых технологий, обновление машинно-тракторного парка и техническое перевооружение отрасли - залог успешного развития агропромышленного комплекса региона.