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Владимир Шабан: каждую программу Белгосцирка смотрю минимум 20 раз

Регионы 27.04.2019 | 14:01
Фото из архива
Фото из архива

Белгосцирк по праву считается одной из ярких достопримечательностей Минска, которую не обходит стороной, пожалуй, ни один турист. На манеже артисты демонстрируют высокий уровень мастерства, выдающиеся силу, смелость, ловкость, пластичность. В белорусском цирке работают 38 артистов, 10 человек балета и 18 участников эстрадно-симфонического оркестра. Вместе они каждый год готовят 4 программы и проводят около 200 представлений, которые посещают почти 340 тыс. зрителей. О преимуществах белорусского цирка, подготовке летней программы и второго Минского международного фестиваля циркового искусства корреспондент БЕЛТА беседовала с директором Белгосцирка Владимиром Шабаном.

- Владимир Анатольевич, как бы вы охарактеризовали современное белорусское цирковое искусство?

- Яркое, эффектное и завораживающее! Хотя при этом в нашем цирке жанровая составляющая практически не менялась на протяжении последних ста лет. Другой становилась лишь подача, световое оформление и звуковое сопровождение. Безусловно, усложнилась трюковая часть.

- Современного зрителя удивить стало труднее?

- Многое зависит от сложности трюковой части. Но я убежден, что белорусский зритель требователен к трем составляющим: должны быть хорошая трюковая часть, прекрасная коверная клоунада и, естественно, дрессированные животные. И вот такой классической формы мы и стараемся придерживаться.

- А лично вам как зрителю какой жанр импонирует больше?

- Мне больше всего нравится клоунада, ведь это, на мой взгляд, наиболее сложный жанр сегодня. Эпоха Карандаша и Никулина прошла, а новых сильных клоунов можно пересчитать по пальцам. Их очень трудно заполучить, потому что гастрольная деятельность у них расписана на годы вперед.

Зрители отдают предпочтение воздушной гимнастике. Но это самый рискованный жанр в плане безопасности.

- Во время генеральных прогонов и премьерных показов вы всегда в зале. А сколько раз смотрите представления?

- Любую программу, каждая из которых идет на протяжении трех месяцев, я смотрю от начала и до конца не менее 20 раз. Чтобы уровень представлений не падал, должен быть постоянный контроль, причем как со стороны директора, так и художественного руководителя Витаутаса Григалюнаса, и главного режиссера Аллы Николаевой-Алиевой.

- Второй Минский международный фестиваль циркового искусства, который пройдет с 19 по 22 сентября, соберет самых ярких артистов. Сколько заявок уже поступило и из каких стран?

- Уже подано около 130 заявок из Украины, России, Узбекистана, Туркменистана, Вьетнама, Румынии, Таджикистана, Молдовы, Франции - география очень большая. Я думаю, что будут представлены все континенты. Закончим прием заявок 1 июля. Главное, чтобы нам удалось сформировать сбалансированную программу: вновь будет две программы - А и Б, в каждой из которых должно быть не более 13 разножанровых номеров.

- На первом фестивале артистов оценивало очень представительное и компетентное жюри. Кто войдет в состав судейской коллегии в этом году?

- Жюри практически на 70% сформировано. Мы договорились, что к нам приедет вице-президент Международного циркового фестиваля в Монте-Карло Урс Пилс, провели переговоры с директором Московского цирка на Цветном бульваре Максимом Никулиным, американским продюсером Питером Дубинским, директором "Столичного цирка" Нур-Султана Ериком Жолжаксыновым и народной артисткой СССР и Украины Людмилой Шевченко. Мы еще послали приглашения нескольким известным людям циркового искусства.

- Какие выводы сделали после первого фестиваля и будут ли внесены изменения в организацию и проведение второго?

- Первый блин не вышел комом. К нам поступило более двухсот заявок со всего мира. Наш фестиваль прошел на достаточно высоком организационном уровне благодаря слаженной работе всей команды и членов жюри. Мы скорректируем наградную часть. В прошлый раз призы вручались до гала-концерта, что, пожалуй, было не совсем грамотно технически. В этом году награды отдадим после гала-концерта - это основная корректировка. Опыт проведения показал, что формат фестиваля выбран правильно.

Участники фестиваля поборются за Гран-при, два золота, два серебра и две бронзы, а также приз зрительских симпатий и призы общественного и детского жюри. Ожидается, что наш праздник циркового искусства вновь получится красочным и зрелищным, публика увидит групповые и сольные номера всех жанров.

- Сейчас в Белгосцирке идет программа "Чудесный дом", в ней выступают не только белорусы, но и артисты России, Украины, Узбекистана. Представители каких стран приедут на гастроли летом?

- Летняя программа будет спортивно-цирковой и приурочена к II Европейским играм. Она начнется 14 июня. К нам приедет российский дрессировщик Сергей Нестеров с белыми тиграми и продемонстрирует филигранную работу с ними. Будут выступать кенгуру-боксеры и собачки-спортсмены. Всего мы готовим 4-5 номеров с участием дрессированных животных. Пока всех секретов раскрывать не будем, чтобы получился сюрприз.

Еще могу сказать, что летом мы представим новый номер воздушного гимнаста Евгения Кононовича, который подготовил полет под самым куполом.

Кстати, в "Чудесном доме" оттачивают мастерство наши молодые гимнастки Анастасия Донченко и Анастасия Путято, которых мы планируем показать на втором Минском фестивале циркового искусства.

- Пару месяцев назад появилась информация, что белорусский цирк отправится в Китай. Так ли это?

- Мы обсуждаем возможность показать в Китае одно отделение. Хотя китайская сторона хотела, чтобы мы представили у них всю нашу программу целиком, но я пока не готов отпустить всех артистов (улыбается). В любом случае такое приглашение говорит о высоком уровне цирка, исполнительского мастерства и востребованности его артистов.

- Владимир Анатольевич, поделитесь, какие мнения вам доводилось слышать о Белгосцирке от приезжающих на гастроли артистов.

- Многие отмечают, что наш цирк чистый, уютный и комфортный. Он отличается от других цирков не только своими техническими возможностями, но и атмосферой. Некоторые даже говорят, что после выступления на белорусском манеже у них появляется другое восприятие своего искусства и себя. Это и не удивительно, ведь у нас все артисты работают с душой. У Белгосцирка большой потенциал, поэтому, надеюсь, что впереди нас ждет много ярких и незабываемых открытий.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Евроигры, Европейские игры, Минск, развлечения, туризм, цирк
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