Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 мая 2019, Сб
+20°C
Переменная облачность EUR 2.3252
USD 2.0793
RUB 3.2206
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки
Президент
Лукашенко требует применять жесткие санкции к инвесторам за срыв обязательств
Президент
ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежь Минска реконструировала партизанский парад 1944 года
Регионы
Фестиваль "Золотая пчелка" способствует укреплению культурных связей между странами - Леонид Заяц
Культура
До +25°С ожидается в Беларуси 26 мая
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Какие чувства испытывают минчане чаще всего: в Минске проходит необычное исследование
15:43 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежь Минска реконструировала партизанский парад 1944 года
15:31 Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Спортивно-развлекательный праздник "Крылья Победы" в Могилеве
15:01 Регионы
Благоустройство дорог и ремонт домов - более 40 вопросов поступило Исаченко на прямую линию
14:48 Регионы
Ольга Худенко и Марина Литвинчук победили на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Познани
14:34 Спорт
Владимир Ващенко и Леонид Заяц ознакомились с возможностями Центра безопасности МЧС в Могилеве
14:27 Регионы
В Полоцком районе столкнулись две легковушки, один из водителей погиб
14:20 Происшествия
Белорус Олег Юреня завоевал серебро этапа КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше
13:51 Спорт
Фестиваль "Золотая пчелка" удивляет новыми проектами - мнение
13:38 Культура
РЕПОРТАЖ: Вот оно какое наше лето - яркое и безопасное
13:28 Регионы
Центральный ботанический сад в День защиты детей организует показ мод и шоу-программы
13:20 Регионы
Лионель Месси в шестой раз в карьере завоевал "Золотую бутсу"
12:43 Спорт
Конкурсанты фестиваля "Золотая пчелка" показали высокий уровень - Елисеенков
12:36 Культура
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано рядом с Токио
12:01 В мире
До +25°С ожидается в Беларуси 26 мая
11:47 Общество
Соперниками сборной Беларуси по олимпийской квалификации станут хоккеисты Словакии и Австрии
11:22 Спорт
Витебчане на городском субботнике наводят порядок во дворах и скверах
10:49 Регионы
Юные гандболисты Гомельской области и Минска стали победителями "Стремительного мяча"
10:38 Спорт
Молодежь Минска реконструирует партизанский парад 1944 года
09:47 Регионы
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн
09:43 В мире
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Владимир Ващенко и Леонид Заяц ознакомились с возможностями Центра безопасности МЧС в Могилеве

Регионы 25.05.2019 | 14:27
Фото МЧС
Фото МЧС

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко и председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц изучили сегодня возможности Центра безопасности в областном центре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Руководители посетили всем площадки центра, с помощью планшетов с применением технологии дополненной реальности увидели, к чему приводит нарушение правил безопасности. Проинспектировали слаженность работы при вызове службы спасения, попробовали потушить импровизированный пожар и найти выход из задымленного лабиринта.

Министр МЧС и председатель облисполкома обсудили также перспективы сотрудничества и инновационные подходы в повышении уровня обучения населения правилам безопасного поведения, порядку действий и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Ващенко, Заяц, Могилев, МЧС
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3252 BYN 2.321 BYN 2.327 BYN
USD
2.0793 BYN 2.078 BYN 2.08 BYN
RUB
3.2206 BYN 3.215 BYN 3.222 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко ознакомится с благоустройством и развитием территорий вдоль МКАД
Все видео

Фотоновости

Вечер, посвященный 150-летию армянского поэта Ованеса Туманяна, прошел в Минске
Все фото

Инфографика

Акция "Внимание - дети!" В преддверии летних каникул в Беларуси проходит акция "Внимание - дети!". Сроки акции: 25 мая - 5 июня. Цель - избежать травматизма детей на дорогах.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти
Лукашенко поздравил коллектив литературного музея Янки Купалы с 75-летием учреждения
Лукашенко: отношения между Беларусью и Иорданией имеют большой потенциал для плодотворного развития
Политика
Сергей Румас и Дмитрий Медведев Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграции в СГ - Румас
Румас и Медведев проведут встречу в Минске во время II Европейских игр
В посольстве Бразилии в Минске открывается консульский отдел
Экономика
Александр Турчин Совместную компанию для строительства ж/д терминала создадут в "Великом камне"
Ляшенко: предложения по изменению условий кредита на БелАЭС Россия еще рассматривает
Россия за неделю отработает поставку нефти на "Нафтан" ж/д транспортом - Ляшенко
Происшествия
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома В Полоцком районе столкнулись две легковушки, один из водителей погиб
Датчанин пришел из Польши в Беларусь по железнодорожным путям
В Гомеле за шесть дней ожоги кипятком получили пятеро детей
Общество
Какие чувства испытывают минчане чаще всего: в Минске проходит необычное исследование
До +25°С ожидается в Беларуси 26 мая
75 лет назад полк "Нормандия-Неман" вошел в состав 3-го Белорусского фронта
Спорт
Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Фото "Жыццё Палесся" Ольга Худенко и Марина Литвинчук победили на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Познани
Белорус Олег Юреня завоевал серебро этапа КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше
Лионель Месси в шестой раз в карьере завоевал "Золотую бутсу"
Технологии
Фото из архива Музей истории ВОВ создал виртуальный альбом "Как наши деды воевали..."
velcom | A1 запустил новую линейку "A1 Бизнес онлайн" с фиксированным интернетом для бизнеса
Более 3 млрд фейковых аккаунтов удалены с Facebook за полгода
Культура
Фото из архива Форум к 200-летию Станислава Монюшко пройдет в НАН Беларуси
Фестиваль "Золотая пчелка" удивляет новыми проектами - мнение
Конкурсанты фестиваля "Золотая пчелка" показали высокий уровень - Елисеенков
В мире
Фото NDTV Число жертв при пожаре в Индии выросло до 20
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано рядом с Токио
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер сменила имидж
Беловежская пуща вошла в топ самых красивых парков Европы
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Пункт назначения: доехать любой ценой
Под офицерскими звездами
Семь раз отмерь
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия