Владимир Ващенко и Леонид Заяц ознакомились с возможностями Центра безопасности МЧС в Могилеве

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко и председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц изучили сегодня возможности Центра безопасности в областном центре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Руководители посетили всем площадки центра, с помощью планшетов с применением технологии дополненной реальности увидели, к чему приводит нарушение правил безопасности. Проинспектировали слаженность работы при вызове службы спасения, попробовали потушить импровизированный пожар и найти выход из задымленного лабиринта.

Министр МЧС и председатель облисполкома обсудили также перспективы сотрудничества и инновационные подходы в повышении уровня обучения населения правилам безопасного поведения, порядку действий и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций.-0-