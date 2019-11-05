Власть должна уметь слышать каждого человека - Маркевич

5 ноября, Ляховичи /Корр. БЕЛТА/. Власть обязана слышать мнение каждого человека, заявил сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич во время приема граждан в Ляховичском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Внимание к людям является обязанностью исполнительной власти. Поэтому на протяжении многих лет мы проводим такие приемы. Власть обязана слышать мнение каждого человека: с чем он пришел, какие проблемы его волнуют. Может быть, они надуманные, а мнение необъективно. Но мы, во-первых, должны выслушать человека, а, во-вторых, объективно подойти к тем вопросам, которые он излагает", - сказал помощник Президента.

Анатолий Маркевич провел сегодня в Ляховичах прямую телефонную линию и прием граждан, выслушал от жителей района, а также Барановичей полтора десятка обращений. Вопросы, по его словам, в основном были житейские - связанные с пенсионным обеспечением, выделением земельных участков, благоустройством дворовых территорий, трудоустройством. Каждое обращение скрупулезно рассматривалось и обсуждалось на месте с участием руководителей районной вертикали.

Так, группа жителей райцентра ушла удовлетворенной, узнав, что их дом №12 по ул.Чкалова включен в план капитального ремонта на текущий год. Проектно-сметная документация уже подготовлена и вскоре будет отправлена на экспертизу. При этом Анатолий Маркевич поддержал мнение жильцов дома о необходимости утепления торцевых стен панельной многоэтажки. Хотя проектом данный вид работ не был предусмотрен.

"Если мы хотим сэкономить ресурсы - это одно. А если мы хотим качественно выполнить работы, чтобы люди потом не жаловались, - это совершенно другое. Лучше выполнить работы в меньших объемах, но сделать так, чтобы на протяжении 15 лет к этому не возвращаться. Торцевые стены всегда были и остаются самой серьезной проблемой. Тем более что дому уже 33 года. Поэтому попрошу вас на эту деталь внимание все-таки обратить", - сказал проектировщикам Анатолий Маркевич.

С хорошей новостью для земляков отправился с приема и житель деревни Дойняки. В этот населенный пункт, а также в деревни Корени и Тумаши вскоре придет голубое топливо. "По итогам работы на предыдущем объекте газификации были сэкономлены денежные средства. 28 октября принято решение исполкома о включении трех этих деревень в перечень населенных пунктов, подлежащих газификации на текущий год. Работы планируется начать в декабре. Объект признан переходящим на 2020 год", - проинформировала начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Ляховичского райисполкома Марина Завадская.

Приемы граждан, прямые телефонные линии, по мнению Анатолия Маркевича, позволяют сделать определенный срез общего состояния дел в районе, узнать настроение людей. "Во время приема, в беседах с людьми мы не должны формально подходить к рассмотрению вопросов. Важно увидеть корни проблемы, с которой обращается человек. Это первое. А второе - проконтролировав положение дел, сделать все возможное, чтобы эта проблема была решена. Каждый вопрос находится под четким контролем. Ни одно обращение не может остаться без внимания", - резюмировал помощник Президента.

В ближайшее время Анатолий Маркевич планирует провести прием граждан в Березовском районе, а в конце месяца встретится с жителями Ивановского района.-0-

Фото Вадима Якубёнка