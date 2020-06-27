Власть не должна закрывать глаза на проблемы жителей - Заяц

27 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Власть не должна закрывать глаза на проблемы жителей области. Таким мнением во время прямой телефонной линии поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Власть не должна закрывать глаза на проблемы жителей региона. 90% звонков сегодня - это вопросы текущего характера. И местная власть должна была давно обратить на них внимание и решить их на местах. Но вопросы остались нерешенными. В этом направлении нужно провести более плотную работу, - отметил Леонид Заяц. - Успех в решении проблем наших жителей - совместная работа глав администраций, управления жилищно-коммунального хозяйства, ЖЭУ и других структур. Но и люди должны ответственно относиться к тому, что происходит вокруг них. Иногда можно самому скосить выросшую у дома траву, а не ждать, пока придут другие и сделают это. Все, что зависит от исполнительной власти, мы делаем. И стараемся человечно и с пониманием относиться к каждому обращению".

Несколько звонков поступило от жителей одной из центральных улиц Могилева. Горожан беспокоит магазин, который с недавнего времени начал работать круглосуточно. По словам заявителей, из-за этого там постоянно собирается много людей, особенно в ночное время. Многие ведут себя неадекватно: включают громко музыку, шумят во дворах близлежащих домов, устраивают драки, употребляют спиртное. Могилевчане попросили обратить внимание на эту ситуацию - это не только портит облик центра города, но и мешает людям спокойно спать по ночам. Леонид Заяц взял эти обращения на контроль и поручил ответственным структурам навести порядок.

Из разных районов области были звонки, связанные с благоустройством территорий, прилегающих к жилым домам. Жительницу одной из улиц Могилева волнует, что не работает уличное освещение. Женщина поделилась, что в темное время суток очень сложно добираться домой, особенно в плохую погоду. С подобной проблемой обратился и житель Бобруйска - его дом находится в тупике улицы, который не освещен. Еще одна могилевчанка рассказала, что из-за долгостроя, который хоть и обнесен забором, сложно добираться до детского сада. Из-за затянувшейся стройки нет тротуаров, ходить приходится по неблагоустроенной дорожке, которая в плохую погоду становится практически непроходимой. Председатель облисполкома отметил, что все обращения взяты на контроль и в ближайшее время проблемы постараются устранить.

Некоторые жители Могилевской области пожаловались, что им недоплатили или вовсе не выплатили заработную плату. Такие обращения поступили из Хотимского и Глусского районов. Леонид Заяц отметил, что недопустимо так поступать с людьми. Ответственным структурам было поручено в самые кратчайшие сроки разобраться в сложившихся ситуациях.

Могилевчанин обратился к Леониду Зайцу с просьбой сделать остановку общественного транспорта в одном из поселков Чаусского района. Мужчина рассказал, что в деревне много людей пожилого возраста, а протяженность деревни более 3 км, поэтому людям сложно добираться до существующей остановки. Председатель облисполкома заверил мужчину, что до 9 августа в населенном пункте сделают остановочный пункт.

Всего во время прямой телефонной линии поступило 30 звонков.-0-

Фото Олега Фойницкого