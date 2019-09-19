"Властелин села" соберет в Любани 17 молодых семей Минской области

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной этап ежегодного республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села - 2019" состоится 20 сентября в Любани, сообщили БЕЛТА в Минском областном комитете ОО "БРСМ".

За звание самой трудолюбивой будут бороться 17 семей из разных уголков столичного региона. В числе участников - семьи механизаторов, животноводов, трактористов, водителей, лесников, почтальонов, педагогов и врачей, которые связали жизнь и профессиональную деятельность с сельской местностью.

Уже сейчас пользователи "ВКонтакте" могут познакомиться с участниками. В группе "Моладзь Міншчыны" стартовал онлайн-конкурс видеороликов "Вось маё!", где семьи демонстрируют свои подворья и уклад жизни.

20 сентября им предстоит креативно представить свою хозяйственность и гостеприимство в конкурсе визитных карточек, попробовать свои силы в рубке и складировании дров, изготовлении лавочек. Также они пройдут спортивную эстафету и интеллектуальную викторину.

Оценивать конкурс будет жюри, в состав которого войдут представители власти, профсоюзов, общественных организаций.

Завершится проект торжественным подведением итогов и награждением. Семья - победительница областного этапа конкурса, помимо наград и призов, получит право представлять столичный регион в финале республиканского проекта.

Организаторами являются Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство образования, Белорусский союз женщин и Белагропромбанк.-0-