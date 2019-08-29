"Властелина села" Брестской области выберут 1 сентября

29 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" пройдет 1 сентября в агрогородке Остромичи Кобринского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист Брестского областного комитета БРСМ Светлана Мирчук.

Молодежный проект станет частью районного праздника-конкурса традиционной культуры "Золото полей", приуроченного к окончанию уборки урожая. В этот день в живописном месте агрогородка Остромичи развернутся театрализованные этнографические подворья, состоится чествование тружеников сельскохозяйственных предприятий, а всех гостей будут угощать караваями нового урожая.

"В этом году мы решили вернуться к прежнему формату проведения областного этапа проекта "Властелин села" и совместили его с районным праздником. А поскольку в каждом районе есть свои особенности, добавили в программу состязаний несколько новых конкурсов", - рассказала Светлана Мирчук.

За почетное звание "Властелин села 2019" будут бороться победители районных этапов - 12 самых активных молодых семей. Все они проживают в сельской местности, ведут подсобное хозяйство и растят детей, три семьи имеют статус многодетной.

Знакомство с семьями-участниками состоится во время конкурса "Вітаем па-беларуску". Затем члены жюри и гости праздника посетят выставки достижений семей, познакомятся с их подворьями и, конечно же, оценят кулинарные способности хозяек. Динамично и при активной поддержке зрителей и местных творческих коллективов на спортивной площадке пройдут конкурсы "Сялянская эстафета", "Па дровы", "Гаспадары" и "Сямейныя гульні". По условиям последнего состязания семьи должны будут на скорость собрать из пазлов картину.

Организаторами мероприятия выступают Брестский областной комитет ОО "БРСМ", главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, областной Совет депутатов, Кобринский райисполком, Брестское областное объединение профсоюзов.

Молодежный проект "Властелин села" стартовал в 2007 году в Глубокском районе, а через год приобрел статус республиканского. В Брестской области за это время в различных этапах проекта приняли участие около 1800 молодых семей.-0-