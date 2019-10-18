Власти китайского города Хух-Хото намерены развивать отношения с Гомелем в промышленности

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Власти китайского города Хух-Хото (КНР, автономный район Внутренняя Монголия) намерены развивать отношения с Гомелем в различных отраслях промышленности. Речь об этом шла на приеме делегации Хух-Хото в Гомельском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель председателя ассоциации промышленности и торговли Внутренней Монголии Лю Цзыцзян заверил о готовности взаимодействия. В числе приоритетных направлений он назвал машиностроение, в частности производство сельхозтехники, пищевую промышленность, строительство. По его словам, китайской стороне интересны наработки предприятий Гомеля, также они готовы поделиться своим опытом.

Как рассказал заместитель председателя Гомельского горисполкома Сергей Андреев, областной центр имеет значительный производственный потенциал. На его территории находятся около 90 крупных и средних предприятий. Среднегодовой объем производства - $2,5 млрд, порядка 60% продукции отправляется на экспорт. Основные рынки сбыта - Россия, страны СНГ и Западной Европы. Интересен и Китая, куда экспортируются сельскохозяйственная техника, молочные и другие продукты, включая кондитерскую, бакалейную группы товаров.

В Китае созданы два совместных предприятия с ОАО "Гомсельмаш" по производству комбайнов и агротехники. С партнерами из Чэнду прорабатывается проект центра китайской народной медицины. В этом же городе планируется открыть выставочный павильон для продвижения белорусских товаров на китайском рынке. По мнению зампредседателя, есть перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества и с Хух-Хото.

Лю Цзыцзян подчеркнул, что в Хух-Хото развита молочная отрасль, есть серьезные наработки и в электроэнергетике, нефтехимической, биофармакологической и других сферах. Пять лет назад обсуждалась тема создания СП с "Гомсельмашем". Сейчас спрос на сельхозтехнику достаточно высок, поэтому возможно возобновление переговоров.

Представитель делегации заверил также о твердости намерений в отношении установления побратимских связей между Гомелем и Хух-Хото. До официального закрепления отношений и подписания договора на уровне руководителей городов Сергей Андреев предложил в двустороннем порядке проработать дорожную карту сотрудничества в разных сферах. "Это будет содействовать более плодотворному сотрудничеству и определению близких и долгосрочных перспектив", - пояснил заместитель председателя.

Делегаты передали председателю Гомельского горисполкома Петру Кириченко приглашение посетить Хух-Хото. Гомель также готов представить свой потенциал как во время традиционного областного экономического форума и международной выставки "Весна в Гомеле", так и в любое удобное для гостей время. В частности, сегодня члены делегации ознакомятся с деятельностью ОАО "Гомельский мясокомбинат".

Ежегодно Гомель укрепляет позиции активного участника движения породненных городов. Налажен контакт с 33 городами из 13 стран мира.-0-