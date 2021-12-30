Власти Минска ориентированы на рост экономики города и сохранение благосостояния граждан в 2022 году

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогноз социально-экономического развития города Минска на 2022 год рассмотрен сегодня на заседании Мингорисполкома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе городской администрации.

"В стране утверждены основные направления денежно-кредитной политики и прогноз социально-экономического развития. Поэтому необходимо обозначить акценты по самым ключевым направлениям, которые обеспечат надлежащую работу экономики в полном объеме. Утвержденные основные параметры станут обязательными для исполнения всеми субъектами хозяйствования. Как будет развиваться город в следующем году, зависит от каждого", - отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Развитие города в первую очередь сконцентрировано на экономике, от которой напрямую зависит состояние социальной сферы.

По словам председателя комитета экономики Мингорисполкома Владимира Наумовича, столица завершает 2021 год с неплохими экономическими показателями, выполнение которых идет опережающими темпами. Также достигнуты основные показатели по валовому региональному продукту.

"Главная цель прогноза развития города на 2022-й год - закрепление тенденций роста экономики города и сохранение благосостояния минчан. Кроме того, будут утверждены показатели, обязательные для выполнения администрациями районов столицы и коммунальными предприятиями. Достижение этих параметров будет способствовать развитию города и сохранению положительной динамики экономического роста", - рассказал Владимир Наумович.-0-