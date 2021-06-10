Власти Минска рассчитывают на помощь студентов БГМУ при вакцинации против COVID

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Минска рассчитывают на помощь студентов при проведении вакцинации против COVID-19, сообщил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев на встрече со студентами в Белорусском государственном медицинском университете, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кухарев отметил, что сейчас активно проходит кампания по вакцинации жителей города Минска. В связи с этим он обратился с просьбой к студентам медвуза оказать содействие в этой работе. Мэр считает, что отвлекать на проведение вакцинации большое количество врачей, медицинских работников проблематично.

Также он поблагодарил студентов за то, что они откликнулись и подставили плечо медучреждениям в период высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, обеспечив высококвалифицированной медпомощью пациентов.

Владимир Кухарев сообщил, что количество выездных бригад, которые проводят вакцинацию на рабочих местах, планируется увеличить. "Видя, что очень большое количество людей желает вакцинироваться, мы пошли на то, чтобы не только в медучреждениях (больницах, поликлиниках) проводить вакцинирование, но и работать в организациях, на предприятиях. Это позволяет планировать и организовывать на рабочем месте удобные графики для вакцинации. Мы видим, что это довольно перспективный путь", - сказал он.-0-