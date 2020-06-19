Власти Минска разъяснили, каким работникам положена адресная соцпомощь

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адресную социальную помощь окажут минчанам, которые находились в отпуске за свой счет по инициативе нанимателя. Об этом Мингорисполком информирует в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Речь идет о работниках столичных организаций (за исключением бюджетных и приравненных к ним по оплате труда), находившихся в социальных отпусках по инициативе нанимателя без сохранения заработной платы и имеющих среднедушевой доход за предшествующие три месяца на каждого члена семьи ниже величины бюджета прожиточного минимума - Br246,78", - уточнили в столичной мэрии.

За предоставлением помощи нужно обращаться в органы социальной защиты по месту регистрации.-0-