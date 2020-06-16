Власти Минска усилят контроль за соблюдением санэпидрежима в торговле

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соблюдение противоэпидемических и санитарных мер в сфере торговли и услуг было проинспектировано в Минске, и городские власти решили усилить меры реагирования на ситуацию. Об этом Мингорисполком информирует в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

С апреля в городе обследовано 6,3 тыс. торговых объектов, 550 заведений общепита, 480 объектов бытового обслуживания. В 90% проверенных предприятий используются средства индивидуальной защиты для персонала, имеются антисептики, информационные таблички, нанесена разметка в прикассовых зонах. Но где-то правилами пренебрегают. Это выражается, в основном, в приспущенных масках, отсутствии перчаток и несоблюдении социальной дистанции.

"Не все сотрудники сферы обслуживания четко следуют предписанным правилам, - пояснила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. - Зачастую маски у продавцов находятся на подбородке или висят на ухе, перчатки лежат рядом с кассовым аппаратом, а не надеты на руки. Парикмахеры обслуживают посетителей без средств защиты. По наблюдениям, персонал объектов стал более расслабленным, чем в предыдущем месяце. Эту ситуацию нужно исправлять, поэтому меры реагирования будут усилены".

В ближайшие выходные дни соответствующие службы проинспектируют столичные рынки.-0-