Власти Минска заявили о появлении фейковых листовок с призывами не оплачивать ЖКУ

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителям Московского района столицы в почтовые ящики стали приходить сомнительные уведомления с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за март из-за ошибок в начислениях. Как сказано в Telegram-канале "Минск. Официально", листовки фейковые, сообщает БЕЛТА.

"Ни РСЦ, ни ЖЭУ таких листовок не рассылали и никаких ошибок в начислениях нет. В то же время, поверив недостоверной информации, некоторые жители уже обращаются в РСЦ за перерасчетом", - добавил первый заместитель главы администрации Московского района Александр Ермолович.

Все начисления верны и оплатить ЖКУ, как и всегда, следует до 25-го числа месяца, сказано в сообщении.-0-