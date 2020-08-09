Вместе со всей страной делаю шаг в будущее - лицеист

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В день президентских выборов вместе со всей страной делает маленький шаг в будущее впервые участвующий в выборах гомельчанин Владислав Беляков. Об этом он сообщил корреспонденту БЕЛТА.
Молодой человек признается, что день выборов Президента для него в определенной мере знаковый. "Во-первых, это республиканский праздник. Во-вторых, ответственный шаг в моей жизни. Голосую в первый раз, поэтому волнение присутствует. Но вместе с тем есть и гордость за то, что могу сделать маленький шажок, свой небольшой вклад в развитие своей страны. И вместе со мной по всей стране это делают тысячи людей. Голосую за правду. Сила именно в правде, и правда всего сильнее", - сказал Владислав Беляков.
Парень решил не откладывать поход на избирательный участок на вечер, ведь с выбором определился давно - пришел отдать свой голос в колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского в числе первых.
Владислав Беляков учится на втором курсе в Гомельском государственном профессиональном лицее железнодорожного транспорта: осваивает специальность помощника тепловоза. Сейчас проходит практику. Лицеист - активный участник молодежных общественных проектов, увлекается спортом.
Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко поздравил Владислава Белякова с участием в голосовании на президентских выборах во время акции "Впервые голосующий". Мэр Гомеля пожелал молодому человеку и другим гомельчанам, которые впервые участвовали в выборах, достижения всех целей, постоянного развития на благо страны и достойной жизни. Петр Кириченко также сделал свой выбор, отдав голос за стабильное будущее Беларуси.
Более 14 тыс. молодых людей Гомельской области впервые проголосуют на выборах Президента. В регионе образовано около 1 тыс. участков.-0-