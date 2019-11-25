Вместо гребного канала в Могилеве построят многопрофильный спортивный центр

25 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Вместо гребного канала в Могилеве, который строился на улице Фатина, возведут многопрофильный спортивный центр. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта Александр Масейков.

"В 2008 году был разработан проект будущего гребного канала, в 2009 году приступили к строительству. Гребной канал превратился в долгострой на берегу Днепра, и до текущего года его судьба не была решена. На базе здания предлагали сделать поликлинику, но постройка не подошла. Обсуждался вопрос появления здесь центра детского творчества, но против выступили жители микрорайона. Люди хотели здесь видеть спортивный объект с бассейном. Теперь дело сдвинулось с мертвой точки: было принято решение создать многопрофильный спортивный центр", - рассказал Александр Масейков.

В новом центре будут два бассейна длиной 25 и 50 м. "Во всем Октябрьском районе Могилева функционирует всего один бассейн на территории средней школы №18. И его тоже необходимо модернизировать: заменить системы очистки и подачи воды. На него большая нагрузка, потому новые бассейны просто необходимы. Бассейн на 50 м станет в городе первым, все остальные по 25", - отметил директор областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта.

Кроме бассейнов, планируется создать залы бокса, борьбы и фитнеса, тренажерный зал, тир для стрельбы из лука, две сауны, кафе, конференц-зал и комнаты для проживания спортсменов во время учебно-тренировочных сборов. "Этот спортивный объект должен стать центром притяжения не только жителей района, но и города в целом. Он поднимет подготовку наших спортсменов на новый уровень. Гребля неразрывно связана с плаванием. Если на гребные виды спорта мы можем набирать детей с 10 лет, то на плавание - с первого класса. Современная техническая база, наличие бассейнов позволит не только готовить будущих победителей, но и обеспечит жителей микрорайона качественными спортивно-оздоровительными услугами", - поделился Александр Масейков.

Проект строительства гребного канала прошел корректировку, сейчас он на государственной экспертизе. На территории долгостроя начались подготовительные работы. Планируется, что новый спортивный объект появится уже в ноябре 2020 года.-0-