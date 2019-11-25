Вместо ремонта в общежитии в Свислочском районе решили выселить жильцов - вмешалась прокуратура

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе прокуратура защитила права жильцов общежития, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В прокуратуру района поступило коллективное обращение жильцов общежития УП "Свислочское ПМС". Люди проживают в общежитии по ходатайству других организаций. В связи с тем, что они не работают на предприятии, наймодатель предупредил их о расторжении договоров найма и выселении без предоставления другого жилого помещения.

Во время проверки выяснилось, что такие уведомления руководство предприятия направило потому, что общежитие не было готово к отопительному сезону. Для получения паспорта готовности требовалось отремонтировать системы канализации, водоснабжения, кровли и электропроводки. Вместо устранения неисправностей было решено выселить людей.

"Правовые основания для этого решения отсутствовали. Большинство жильцов действительно работало на иных предприятиях и трудовые отношения с ними не прекращали. Срок действия заключенных с ними договоров найма жилого помещения государственного жилфонда в общежитии не истек", - отметили в службе информации.

По итогам проверки прокурор Свислочского района внес директору УП "Свислочское ПМС" представление, в котором потребовал устранить нарушения законодательства, причины и условия, которые им способствовали.

Выявленные нарушения устранены, обеспечена надлежащая эксплуатация общежития. Ремонт в общежитии, вопросы предоставления жильцам иных жилых помещений на контроле Свислочского райисполкома.-0-