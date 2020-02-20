Вместо шерсти полиэфир: в Гродно из продажи изъяли палантины и варежки

20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из продажи изъяли женские палантины и детские варежки: их состав не соответствовал заявленному. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов Гродненской областной инспекции Госстандарта.

В одном из магазинов Гродно продавались женские палантины и детские варежки, произведенные в КНР. "В результате проведенных испытаний в аккредитованной лаборатории установлено, что материал женских палантинов Rossini содержал полиэфирные волокна (100%) вместо заявленных на маркировке шерсти (50% и 70%), акрила и вискозы", - рассказали в Гродненской областной инспекции Госстандарта. Материал верха варежек детских содержал 100% акрил, а материал их подкладки - 100% полиэфирные волокна, хотя на маркировке был указан состав из шерсти (35%), акрила, нейлона, а также 100% акрила для подкладки.

В инспекции Госстандарта обратили внимание, что недостоверная информация в маркировке о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" и "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

Магазин получил предписание о запрете продажи партий палантинов и варежек. Госстандарт внесет их в информационный ресурс "Опасная продукция".-0-